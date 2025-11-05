Як вберегти садові горщики від розтріскування на холоді: простий і дешевий спосіб

Горщики / © Associated Press

Садівництво в контейнерах — це практичний спосіб використовувати невеликі простори на відкритому повітрі. Контейнери також дозволяють прикрашати балкони, патіо, веранди тощо. Використання горщиків цілий рік є простим для садівників у тепліших зонах вирощування.

Але вуличні кашпо взимку створюють проблему для садівників у холодніших зонах, оскільки вони легко тріскаються, іноді навіть під час перших заморозків. Однак контейнерне садівництво в холодному кліматі все ще може працювати, якщо ви знаєте, як зберігати горщики взимку, щоб захистити їх на наступний рік.

GardeningKnowHow дає кілька корисних порад для садівників.

Керамічні та теракотові горщики тріскаються та ламаються, коли вода потрапляє навіть у найменші тріщини, а потім замерзає. Але є один простий трюк, який може допомогти запобігти цій проблемі.

Чому горщики тріскаються взимку

Вода має унікальну властивість розширюватися, коли вона замерзає. Ось чому ті з нас, хто живе в зимових регіонах, стикаються з такою кількістю вибоїн на дорогах. Коли вода потрапляє в тріщини в крихкій речовині, такій як асфальт або теракотові горщики, а потім замерзає, вона розширюється та розтріскує матеріал.

Вода може потрапити в тріщини у ваших горщиках та завдати шкоди, навіть невеликим тріщинам, яких ви не помітили. Навіть без будь-яких незначних тріщин, стояча вода в горщику, що замерзає, розшириться та потенційно розіб’є контейнер.

Це явище може статися майже з будь-яким матеріалом, навіть з пластиковими горщиками. Однак ваші керамічні кашпо та теракотові горщики найбільше ризикують розтріскатися взимку та стати непридатними для контейнерного садівництва до весни.

Як захистити горщики з рослинами від морозу

Звичайно, ви можете перемістити рослини в горщиках до приміщення на зиму, щоб запобігти накопиченню в них води, яка замерзне.

Але вам не потрібно заходити так далеко. Є один простий трюк, який достатньо добре працює, щоб захистити більшість контейнерів від циклу замерзання та розтріскування: нахиліть горщики набік до перших заморозків.

Хоча вода може потрапити в невеликі тріщини від конденсату, а потім замерзнути, найбільший ризик полягає в тому, що контейнери збирають дощову воду, воду від поливальних систем або танучий сніг, а потім замерзають. Найпростіший спосіб уникнути цього — спорожнити горщики та перекинути їх.

Обов’язково висипте рослини, ґрунт, будь-яку залишкову воду, а потім висушіть горщик зсередини. Якщо ваші горщики вже порожні та сухі, просто перекиньте їх і залиште на зиму.

Цей зручний маленький трюк запобігає накопиченню води, але також захищає горщики від іншої небезпеки. Сильні вітри та навіть дика природа у вашому саду взимку можуть перекинути ваші горщики, спричиняючи тріщини та розриви. Горщики стійкіші, якщо їх перекинути. Тільки переконайтеся, що вони не котяться на вітрі. Покладіть кілька каменів або цеглин з обох боків кожного горщика, щоб запобігти їх котінню та пошкодженню.

Додаткові поради

Хоча перекидання горщиків є найпростішим рішенням для запобігання тріщинам і розривам, існує багато інших методів, які ви можете використовувати для захисту свого контейнерного саду:

Ви можете залишати горщики вертикально, якщо в них немає тріщин, а дренажний отвір вільний і може стікати будь-яка накопичена вода.

Для додаткового захисту підніміть горщики за допомогою ніжок, щоб тримати їх над землею.

Згрупуйте горщики разом, щоб запобігти перекиданню.

Зберігайте горщики в приміщенні на зиму. Використовуйте будь-яку споруду або ділянку будинку, де температура не опускається нижче нуля, наприклад, гараж, сарай або підвал.

Якщо у вас є рослини в горщиках, які ви, можливо, захочете зберегти, подумайте про те, щоб вони перезимували у приміщенні. Багато однорічних рослин, що використовуються для контейнерного садівництва, є гарними кімнатними рослинами.

Помилки, яких слід уникати

Захист горщиків взимку може бути дуже простим. На жаль, також легко зробити певні помилки в зимовому контейнерному садівництві та збільшити ймовірність того, що горщики тріснуть або розіб’ються.

Хоча очевидно, що не залишати воду всередині горщиків, також важливо видаляти ґрунт з горщика. Ґрунт може утримувати багато води, яка розширюватиметься під час замерзання. Але необов’язково викидати все це. Існує багато способів повторно використовувати старий ґрунт для горщиків у саду, наприклад, додати його до компостної купи.

Намагаючись заощадити місце, ви можете складати горщики один на одного. Але це насправді може призвести до пошкодження. Найкраще не робити цього, але якщо вам абсолютно необхідно, то складайте їх нещільно. Покладіть шар газети або іншого матеріалу між кожним складеним горщиком, щоб захистити їх від розбиття.

Ще одна поширена помилка — спробувати захистити контейнери, обгортаючи рослинні горщики пластиком. Пластик ізолює і може підтримувати ваші горщики теплішими, ніж навколишнє повітря. Але з іншого боку, волога може легко накопичуватися під цим пластиком, а потім замерзати та тріснути ваші контейнери. Поставте обгорнуті горщики під кришку, щоб вони не збирали та не затримували воду, а потім не розбивались.

Контейнерне садівництво має багато переваг, але вам не доведеться купувати нові горщики щороку. Приділіть кілька хвилин, щоб захистити свої горщики на зиму — і насолоджуйтесь ними сезон за сезоном.