Як вдома безпечно зберігати літієві батареї: корисні поради / © Associated Press

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Літій-іонні акумулятори давно стали частиною побуту. Ми заряджаємо їх майже автоматично, але значно рідше замислюємося, де і як їх зберігати, коли пристрій не використовується. Видання Martha Stewart розповіло, що дотримуватися кількох простих правил.

Якомога далі від спеки та вологи

Найкраще місце для батарей — сухе приміщення зі стабільною температурою, близькою до кімнатної. Гараж, горище, сарай чи підвіконня — не найкращий вибір, особливо якщо там буває спекотно, холодно чи волого.

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Пряме сонячне світло також небажане, адже тривале нагрівання пришвидшує хімічні процеси всередині акумулятора, через що він швидше деградує.

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А от зберігати батареї у холодильнику чи морозилці, як це іноді робили з акумуляторами минулих поколінь, не варто. Сильний холод ускладнює рух літій-іонів і може прискорити руйнування батареї під час подальшого використання.

Не кидайте їх у шухляду з інструментами

Запасні акумулятори для камер, електроінструментів та іншої техніки краще залишати в оригінальній упаковці. Важливо, щоб вони не контактували між собою чи з металевими предметами, на кшталт, ножицями, інструментами тощо. Такий контакт може створити електричний ризик.

Не менш важливий і захист від механічних пошкоджень. Не варто зберігати пристрої там, де на них можуть наступити, впустити чи випадково притиснути. Удар або прокол здатні пошкодити батарею зсередини та створити ризик займання.

Волога теж небезпечна, якщо герметичність акумулятора порушена, вода може пошкодити чутливі внутрішні компоненти.

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Не заряджайте «про запас» до 100%

Якщо пристрій плануєте довго не використовувати, повністю заряджена батарея — не завжди найкращий варіант. Для більшості застосувань оптимальним вважається рівень приблизно 50–75%. Зберігати акумулятор повністю розрядженим також не рекомендується.

Виняток — деякі акумулятори для електроінструментів, їх можна залишати повністю чи майже повністю зарядженими, якщо вони мають бути готовими до роботи.

Перевірка батареї перед використанням

Один із найочевидніших сигналів проблеми — здуття. Якщо корпус пристрою почав деформуватися чи з нього витікає рідина, користуватися ним небезпечно та звернутися до виробника чи відповідного пункту утилізації.

Втім, пошкодження не завжди помітне зовні. Насторожити також мають перегрівання під час заряджання, різке падіння продуктивності чи ситуація, коли акумулятор майже одразу втрачає заряд після від’єднання від мережі.

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І головне, батареї, які вийшли з ладу, не можна викидати у звичайне сміття чи контейнер для стандартного перероблювання. Їх слід відносити до спеціальних пунктів приймання батарей чи небезпечних відходів.

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