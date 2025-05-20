Як відмити чорнило зі шкіряних виробів: корисний лайфгак

Як відмити чорнило зі шкіри: корисний лайфгак / © Getty Images

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Пляма від чорнила на улюбленій шкіряній сумочці чи дивані — справжній стрес для кожної жінки. Що робити, коли діти вирішили помалювати ручкою не на папері, а на шкіряній куртці чи ручка протекла в гаманці. Важливо діяти швидко, обережно та з розумом. І найголовніше: не піддавайтеся бажанню терти пляму, про це розповіло видання Real Simple.

Що потрібно знати перед початком

Шкіра — делікатний матеріал і її чищення вимагає обережності. В залежності від типу чорнила (кулькова ручка, маркер, перманентний фломастер) та якості шкіри, результат може відрізнятись. Зі свіжими плямами впоратись легше, тому дійте якомога раніше після виявлення забруднення.

Вам знадобиться

Біла тканина чи безбарвний рушник (краще з мікрофібри)

Ватні палички чи диски

Маленька миска чи склянка

Ізопропіловий спирт (70% або 90%)

Горілка (як альтернатива спирту)

Кондиціонер для шкіри

Як видалити чорнило зі шкіри

Промокніть свіже чорнило. Якщо пляма свіжа, акуратно промокніть її сухою білою тканиною. Не тріть! Просто притискайте, пересувайте тканину на чисту ділянку, щоб не розмазати чорнило ще більше. Перевірка на стійкість кольору. Перед використанням будь-якого засобу протестуйте його на малопомітній ділянці — наприклад, внутрішньому шві сумки чи звороті підлокітника. Змочіть ватну паличку у спирті, проведіть по ділянці. Якщо фарба переходить на паличку — варто звернутися до професіоналів або продовжити з великою обережністю. Нанесення спирту. Змочіть чисту білу тканину чи ватний тампон у спирті. Легкими рухами промокніть пляму, робіть це від країв до центру. Це запобіжить розповсюдженню чорнила по шкірі. Змінюйте ділянку тканини чи паличку, як тільки на ній з’явиться чорнило. Повторюйте за потреби. Процедура може знадобитися кілька разів. Якщо не все вдалося видалити з першого разу — зробіть перерву, дайте шкірі «відпочити», потім повторіть. Висушіть природним способом. Після видалення плями залиште шкіру сохнути природним шляхом. Не використовуйте фен або інші джерела тепла — це може висушити матеріал і спричинити утворення тріщин. Кондиціонування. Після висихання нанесіть кондиціонер для шкіри, щоб відновити її м’якість і еластичність. Найкраще обробляти всю поверхню виробу, а не лише очищену ділянку — це допоможе уникнути нерівномірності кольору.

Що не можна робити

Не тріть пляму агресивно — це може стерти фарбу та пошкодити покриття шкіри.

Не використовуйте лак для волосся, як радили «бабусині методи» — сучасні лаки можуть залишити липкі плями чи навіть пошкодити поверхню.

Не застосовуйте кольорові рушники чи серветки, бо вони можуть залишити додаткові плями через нестійкий барвник.

Як уникнути появи чорнильних плям у майбутньому

Зберігайте ручки у захищених відділеннях сумки чи у пеналі.

Уникайте зберігання відкритих маркерів біля шкіряних виробів.

В автомобілі тримайте ручки у пластикових органайзерах, щоб уникнути протікання.

Коли краще звернутися до професіоналів

Якщо пляма стара чи від перманентного маркера.

Якщо шкіра — дуже світла, м’яка чи з нестійким фарбуванням.

Якщо після тесту на спирт з’являється колір на ватній паличці.

Навіть найнеприємніші ситуації мають рішення. Трохи терпіння, правильні засоби — і ваш шкіряний виріб знову матиме бездоганний вигляд.

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