Як відучити білок красти корм із пташиних годівниць: дієві поради

Як відучити білок красти корм із годівниць: дієві поради / © Associated Press

Якщо ви коли-небудь ловили білку на гарячому, зі щічками, набитими насінням і абсолютно невинним «це не я» в очах — ви не самі. За годівницями стежать не лише синиці, дрозди чи горобці, а й хитрі пухнасті гурмани, які завжди готові влаштувати бенкет.

Видання Real Simple розповіло про найефективніші методи, як зупинити білок у «місіях проникнення», тут не має жорстокості, токсичних лайфгаків, лише повага до дикої природи. Отже — як зробити так, щоб пташки отримували своє, а білки не влаштовували фуршет на вашому подвір’ї, читайте далі.

Правильне розташування

Годівниця має бути:

понад 150 см над землею,

понад 210 см від дерев і конструкцій,

понад 270 см нижче від гілок або навісів.

Так білці буде майже неможливо до неї дострибнути, а саме стрибки є їхнім головним козирем. Однак, є нюанс, пташкам потрібні кущі чи укриття поруч, щоб сховатися від хижих птахів. Тому обирайте локацію не біля дерева, але й не на «голому полі».

Купіть спеціальну годівницю проти білок

Сучасний ринок — це не просто годівничка на паличці. Це інженерні дива. Найкращі варіанти:

трубчасті годівниці, у які білка просто не може просунути лапи;

моделі з металевою сіткою, яка блокує великі «гострі» мордочки;

«вагові» годівниці, які закриваються, коли на них стрибає хтось важчий за пташку.

Фахівці також радять товстий пластик або метал, білки чудово гризуть, але не все.

Прибирайте розсипані зерна

Розсипане насіння — це запрошення на вечірку. Якщо під годівницею починається «фудкорт», білка обов’язково знайде «вхід». Крім того, старе насіння шкодить рослинам і ґрунту. Бонусом матимете акуратне подвір’я.

білка та годівничка / © Associated Press

Гострі спеції

Птахи не відчувають капсаїцин (речовину гострого перцю), а от білки — дуже. Тому можна або купити готову перчену суміш, або самостійно обприскувати корм водою з каєнським перцем. Це безпечний, м’який та екологічний спосіб.

Обирайте насіння, які білки не люблять

Не все насіння — гастрономічний хіт для білок. Вони найменше полюбляють:

чорнобривець — популярний у далеких мігрувальних птахів

сафлор — улюблене насіння кардиналів

Пташки будуть щасливі, білки — менш зацікавлені.

Опора, яку неможливо підкорити

Білки — блискучі альпіністи. Але є матеріали, проти яких вони безсилі, це металеві труби та ПВХ-опори діаметром не менше 12–15 см. Вони гладкі, широкі та слизькі, білка не зможе втриматися.

Прикріпіть зверху струнку з іграшки. Вона сповзатиме вниз, збиваючи білку з маршруту. І головне, жодного вазеліну, мастила чи олії. Це небезпечно для всіх тварин.

Встановіть «антибілкові» аксесуари

Якщо хочете зробити зі своєї годівниці фортецю, існує два суперефективні пристрої:

бафл — великий купол над або під годівницею, який білка не може обійти;

крутна підвіска, яка обертається, коли білка стрибає на неї, та змушує її спуститися.

Якщо не перемогти, то перехитри

Якщо встановити альтернативну точку харчування далеко від годівниці для птахів, білки підуть на «офіційний» буфет.

Що покласти в «їдальню для білок»:

кукурудзяні качани,

арахіс,

зернові суміші.

Так ви знизите їхню цікавість до пташиного меню та збережете мир у вашому дворі.

Боротьба з білками не повинна бути війною. Це радше гра, де ви вибираєте стратегію, а білка намагається її обійти. Головне — діяти гуманно, без шкідливих речовин і пам’ятати, що ці маленькі хитруни — теж частина екосистеми.

білка та годівничка / © Associated Press

Ідеально налаштована годівниця — це задоволення спостерігати за птахами, чисте подвір’я та спокійний ранок за кавою, без пухнастих, але дуже настирливих гостей.