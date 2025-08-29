Як відучити собаку тягнути повідець: поради кінолога

Коргі / © Associated Press

Реклама

Така поведінка виснажує, дратує і навіть може бути небезпечною, особливо якщо йдеться про великі та сильні породи. На щастя, кінолог зі сторінки SouthendDogTraining запевняє, що собаку реально навчити ходити поруч і не тягнути. Для цього важливі терпіння, послідовність і правильна техніка.

Чому собака тягне повідець

Природна цікавість. Собаки хочуть усе обнюхати та встигнути за коротку прогулянку дослідити якомога більше.

Надлишок енергії . Якщо собака не має достатньо фізичного чи розумового навантаження, він компенсує це на вулиці.

Неправильна реакція господаря. Коли ми смикаємо повідець назад, це часто стимулює собаку тягнути ще сильніше, спрацьовує інстинкт протидії.

Відсутність навчання. Більшість собак не народжуються з умінням ходити «поруч» — цьому треба навчати.

Основні поради кінолога

Підіймайте повідець вгору, а не назад . Замість того щоб смикати собаку назад, кінолог радить легко підтягнути повідець вгору. Це знижує темп руху та не провокує опір, як за різкого ривку назад.

Починайте прогулянку у спокої. Перед тим як вийти на вулицю, переконайтеся, що собака спокійний. Якщо він стрибає чи надто збуджений, зачекайте кілька хвилин, вихід має бути винагородою за спокійну поведінку.

Використовуйте команду «СТОП». Простий метод: зробіть кілька кроків і якщо собака починає тягнути, зупиніться. Не рухайтеся, поки він не послабить натяг повідця. Тільки після цього продовжуйте прогулянку. Собака швидко зрозуміє: тягне — стоїмо, іде поруч — рухаємося далі.

Вчіть команду «Поруч». Тренування краще починати вдома чи у дворі без чинників, які можуть його відволікти. Використовуйте ласощі, наприклад тримайте їх біля свого коліна, заохочуйте кожен крок поруч без натягу. З часом переходьте до довших відрізків.

Використовуйте правильне спорядження. Для великих активних собак добре підходять шлейки з переднім кріпленням (антипотягові), які змінюють напрям руху собаки, коли він тягне. Жорсткі нашийники не рекомендуються, вони можуть завдати шкоди та викликати агресію чи страх.

Додаткові поради

Уникайте «перегріву» перед прогулянкою. Якщо ви розігріваєте собаку грою, він буде занадто збудженим і йому буде важко контролювати себе.

Не піддавайтеся на «скарги». Якщо пес скиглить або гавкає, вимагає щось на вулиці, не підкріплюйте цю поведінку увагою чи дозволами.

Враховуйте темперамент породи. Мисливські та робочі породи мають більшу потребу в активності, тому самі лише 20-хвилинні прогулянки проблему не вирішать, потрібні додаткові ігри, апорт і тренування.

Коли чекати результату

Навчання ходити без натягу — це процес, а не одноразовий урок. У середньому, щоб собака засвоїв правила, потрібно кілька тижнів щоденних тренувань. Але результат вартий зусиль, замість виснажливого «буксиру» ви отримаєте спокійні та приємні прогулянки.

Собака не тягне повідець, щоб «дратувати» господаря — для нього це природна поведінка. Але завдяки терпінню, правильній техніці та чітким правилам ви зможете навчити його ходити поруч. Пам’ятайте, що прогулянка — це не лише фізичне навантаження, а й спосіб дати собаці нові враження. Тож робіть її корисною, цікавою та приємною для вас обох.