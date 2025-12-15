Як відучити цуценя стрибати на вас: простий та легкий метод

Як відучити цуценя стрибати: простий та легкий метод / © Associated Press

Реклама

Попри добрі наміри песика, ця звичка може бути не лише дратівливою, а й небезпечною, особливо, якщо у домі є діти чи літні люди. Видання Express розповіло про дієвий метод, як відучити собак від стрибків. І головне, цей спосіб не потребує крику, фізичного стримування чи суворих заборон. Лише трохи терпіння та правильне підкріплення.

Суть методу проста, нагорода завжди має приходити тоді, коли собака стоїть всіма лапами на землі. Який вигляд це має на практиці:

Іґнорування стрибка. Наприклад, цуценя радісно підстрибує та намагається покласти лапи на парканчик, який відділяє його від вас. Вам треба стояти спокійно, не реагувати, не розмовляти з собакою та не торкатися до нього. Жодної уваги на небажану поведінку.

Миттєва похвала, коли лапи торкаються землі. Щойно цуценя опускається, ви одразу хвалите його та даєте смаколик. Саме у цей момент у мозку собаки формується зв’язок: стою рівно та уважно, мені дають ласощі.

Послідовність у різних ситуаціях. Ви заходите у кімнату, виходите, повертаєтеся та повторює все спочатку. Навіть коли ви навмисно провокуєте стрибок, наприклад, постукуєте себе по коліну, правила не змінюються: стрибнув — нічого не отримав, опустився — отримав нагороду.

Без криків і фрази «не можна». Якщо ви відштовхуєте собаку чи кричите, ви все одно даєте увагу, а отже, навчаєте стрибати. У позитивному підкріпленні немає покарання, лише чіткі сигнали, за що саме тварина отримує винагороду.

Метод працює не лише з людьми

Якщо ваш улюбленець «займається серфінгом по стільницях», тобто стрибає, щоб дістати їжу — логіка та сама, собака підстрибує до кухонної поверхні, ви не реагуєте, а щойно опустилася — даєте ласощі внизу, далеко від стільниці

Реклама

Головне — не «поєднувати поведінки», якщо ви відійшли, а собака повернулася знову стрибати, скажіть зробити іншу просту дію, наприклад, «сидіти», а вже потім нагороджуйте.

Як це працює

Поведінка собак формується через асоціації. Якщо нагорода приходить згори та тоді, коли тварина стрибає, вона продовжуватиме стрибати. Якщо нагорода на підлозі, собака вчитиметься залишатися на ній. Все геніальне — просте.

Варто запам’ятати

Не карайте собаку за стрибки, просто іґноруйте.

Хваліть лише тоді, коли вона стоїть усіма лапами на підлозі.

Нагорода завжди має приходити знизу.

Будьте послідовні, навіть із гостями.

Метод працює і з дверима, і з парканом, і з кухонними поверхнями.

Так, це займе кілька днів, але результат того вартий, собака перестає стрибати не зі страху, а тому, що розуміє, що правильна поведінка — вигідніша.