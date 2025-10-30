Як вітамін С впливає на здоровʼя вашого собаки: що потрібно знати власникам

Як вітамін С впливає на здоровʼя вашого собаки / © Credits

Чи потрібні собакам добавки та, чи допоможуть вони зберегти здоров’я вашого пухнастого друга, розповіло видання Daily Paws, а також розкрило всі факти що до користі на необхідності вітаміну С,

На відміну від людей та морських свинок, собаки самостійно виробляють вітамін С у своєму організмі. Тож щоденна добавка цього вітаміну для них не обов’язкова. Для собак не встановлено добової норми вітаміну С. Лівер вашого улюбленця виробляє достатньо цієї речовини, щоб підтримувати здоров’я організму.

Навіщо собакам вітамін С

Хоча добавки не є необхідними, вітамін С має кілька корисних властивостей для собак:

Синтез колагену — підтримує шкіру вашого улюбленця здоровою та зволоженою.

Антиоксидантний захист — допомагає захищати клітини від пошкоджень.

Вітамін С може допомагати у лікуванні сепсису у собак, хоча широко не застосовується як лікувальний засіб.

Чи варто давати собаці добавки

Для здорових собак дефіцит вітаміну С практично не зустрічається. Симптомів нестачі майже немає та навіть тестів на рівень вітаміну в організмі немає. Жодних ознак дефіциту не описано у звичайних кішок та собак. Єдиний виняток — проблеми з печінкою, адже саме печінка виробляє вітамін С. Але навіть у цьому випадку нестача вітаміну — не головне, на що варто звертати увагу.

Чи може бути передозування вітаміном С

Передозування вітаміну С у собак надзвичайно рідке. Надлишок організм виводить з сечею. Але власникам собак із проблемами сечовивідних шляхів варто бути обережними, якщо ваш собака схильний до кристалів або каменів у сечі, додатковий вітамін С може зробити сечу кислотнішою та підвищити ризик утворення певного типу каменів.

Поради

Дієта перш за все — більшості собак добавки не потрібні.

Фрукти як бонус — собаці іноді можна дати маленький шматочок апельсина.

Консультація з ветеринаром — перед вживанням будь-яких добавок завжди радьтеся зі спеціалістом.

Ваш пухнастий друг виробляє вітамін С самостійно, тому переживати про дефіцит не варто. Головне — збалансоване харчування, догляд і турбота. А якщо дуже хочеться поділитися шматочком апельсина, іноді це цілком безпечно та навіть весело.