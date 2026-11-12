Як візуально збільшити будь-яку кімнату: 6 цікавих ідей від дизайнерів інтерʼєру

Інтерʼєр невеликої квартири / © Credits

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Маленькі приміщення — це своєрідний дизайнерський парадокс: багатьом здається, що чим менша кімната, тим складніше її облаштувати.

У тісних приміщеннях часто доводиться вдаватися до незручних планувальних рішень і вимушених компромісів. Проте, маючи правильні інструменти, ідеї та відповідний підхід, ви можете перетворити оформлення крихітного простору на справжнє задоволення.

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Поради House&Garden допоможуть вам максимально ефективно використати наявну площу та дадуть простір для розквіту вашої творчості. А головне — завдяки їм будь-яка кімната здаватиметься просторішою.

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Впустіть світло за допомогою внутрішніх вікон і дзеркал

Встановлення внутрішніх скляних перегородок або вікон — чудовий спосіб зробити невелику кімнату без зовнішніх вікон візуально просторішою. ​​Це дозволяє світлу вільно проникати в різні куточки оселі, зберігаючи при цьому відчуття відокремленості — а отже, тиші та спокою, — які забезпечують окремі кімнати (на відміну від відкритого планування).

Якщо правильно розмістити дзеркала, вони можуть візуально збільшити будь-який простір. Світло, відбиваючись від дзеркала, потрапляє в темні кутки, створюючи ілюзію, що приміщення вдвічі більше, ніж є насправді. Можна досягти відчутного візуально збільшення простору, оздобивши дзеркалами цілу стіну. Глянцева фарба на підлозі та блискучі меблі також сприяють кращому розсіюванню світла.

Створюйте зони у просторах відкритого планування

Планування типу «розбитий простір» (broken-plan) — коли приміщення розділяють за допомогою перегородок — може творити справжні дива в компактних оселях відкритого типу. Наприклад, вітальню та спальню можна зробити в стилі частково відкритого планування: отвір між ними за потреби закрити шторами.

Одним з прийомів може стати використання складних ширм в основній житловій зоні. За допомогою цих елементів можна можна як розділяти, так і об’єднувати вітальню та їдальню. Або, наприклад, приховати за ширмою робочий стіл.

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Не бійтеся візерунків і кольорів

Може здатися, що в обмеженому просторі візерунки будуть надто нав’язливими. Насправді ж ефект може бути протилежним: вони роблять інтер’єр жвавим і затишним, надаючи йому виразної індивідуальності. Секрет, схоже, полягає у використанні близьких за тоном кольорів.

Невеликий простір також є ідеальним місцем для сміливих рішень щодо кольору — речей, які ви, можливо, не наважитеся спробувати у більших приміщеннях. Може виникнути спокуса пофарбувати невелику кімнату в блідий колір, щоб спробувати максимізувати світло, але це часто може здаватися ухиленням від роботи. Якщо у вас дуже мало світла, спробуйте насиченіший колір, щоб створити відчуття обволікання, а якщо у вас є трохи сонячного світла, оберіть яскраві та життєрадісні кольори, які принесуть трохи радості в кімнату.

Метод «повного занурення в колір» (коли стіни, стеля та дерев’яні елементи фарбуються в один відтінок) також допомагає створити відчуття безперервного простору. Не бійтеся використовувати темні кольори навіть у невеликих кімнатах. Це може здатися нелогічним, але темні відтінки варто розглядати як варіант навіть для доволі темних і «складних» приміщень — наприклад, ванної кімнати без вікон.

Позбудьтеся безладу за допомогою продуманих систем зберігання

Кожен, хто живе в невеликій квартирі, підтвердить: найголовніше — це місця для зберігання речей. Якщо їх бракує, найкраще рішення — облаштувати нові.

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Кухня — це місце, де зазвичай зберігається найбільше речей, тому тут легко може виникнути безлад. Проте достатня кількість місць для зберігання допоможе вирішити цю проблему. Спробуйте зробити поєднання шафок, висувних шухляд і відкритих полиць на кухні.

Якщо у вас мало вільної площі, але високі стелі, замовте шафи, що сягають самої стелі, а дістатися до них допомагає пересувна драбина. Над плитою розмістіть гачки — зручне місце, щоб повісити сковорідки, якими користуєтеся найчастіше. Раціонально використайте кожен сантиметр простору

Зробіть ставку на вбудовані меблі

Замість того, щоб намагатися «втиснути» ліжко чи шафу в маленьку кімнату, варто замислитися над тим, щоб замовити меблі в столяра за індивідуальним проєктом. У результаті ви отримаєте меблі, які ідеально пасуватимуть до вашого простору, матимуть системи зберігання, розроблені саме для ваших потреб, і на вигляд будуть менш громіздкими, ніж окремі предмети меблів. Облаштування ліжка з полицями для зберігання речей над ним (а також настінними світильниками замість приліжкової лампи) може стати дуже вдалим рішенням для маленької спальні. Водночас вбудовані шафи можуть бути справді геніальним рішенням. За індивідуальними столярними конструкціями можна приховати не лише місця для зберігання, а й відкидне ліжко, завдяки чому кімната може слугувати водночас гостьовою спальнею та кабінетом.

Створюйте багатофункціональні простори

Ми вже давно звикли до кухонь відкритого планування, де поєднуються обідній стіл, зона відпочинку і навіть робоче місце. Чому б не застосувати цей підхід і в інших кімнатах? Уявіть кімнату, де ванна розташована в одній кімнаті з ліжком. Хоча на перший погляд простір може здатися дещо захаращеним, насправді він справляє враження просторості та свободи, створюючи ілюзію більшої площі. Сон, робота і водні процедури — усе в одному місці, це доволі цікаво.

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