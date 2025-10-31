Як візуально збільшити спальню: 8 порад, які справді працюють / © Associated Press

Тісна спальня — знайома історія для більшості українців. Особливо коли хочеться вмістити все: ліжко, шафу, тумби, дзеркало і додати всьому цьому хоч трохи стилю. Добра новина полягає у тому, щоб кімната мала більший вигляд, не потрібно зносити стіни.Достатньо кількох дизайнерських лайфгаків і навіть найкомпактніша спальня матиме легкий, повітряний та гармонійний вигляд, про це розповіло видання Real Simple.

Світлі кольори

Темні тони роблять простір камерним і «з’їдають» світло. Краще почати зі світлої палітри. Пастельні відтінки чи ніжні нейтрали створюють відчуття повітряності. Наче кімната робить глибокий вдих і розширюється.

Але це не означає, що потрібно взагалі відмовлятися від темних кольорів. Використовуйте їх для акцентів, наприклад, подушки, пледи чи декор. Контраст надає характеру, але не обтяжує простір.

Дотримуйтеся єдиної колірної гами

Єдність кольорів — це ключ до візуального розширення. Коли палітра гармонійна, погляд не розбивається на деталі, а вільно ковзає по простору. Спробуйте монохром або комбінацію максимум трьох близьких відтінків, наприклад, беж, білий та теплий сірий. Це зробить спальню спокійною та «цілісною».

Грайте у вертикаль

Коли підлоги бракує, працюйте з висотою. Підвісні штори до самої стелі, високі книжкові полиці чи картини, розташовані трохи вище звичного рівня очей — усе це «тягне» кімнату вгору. Додайте високе узголів’я ліжка, воно створює акцент і водночас додає відчуття висоти.

Обирайте меблі за розміром

Найпоширеніша помилка — надто масивні меблі. Вони миттєво «з’їдають» кімнату. Якщо у вас маленька спальня — краще щось менше за king-size. Пропорційність творить дива. Пам’ятайте, що у маленьких просторах менше — значить більше.

Легкі меблі — легкий простір

Віддайте перевагу моделям на ніжках, вони залишають видимою частину підлоги, що створює ефект простору. Меблі з відкритим дном або навісні тумби дають відчуття легкості. Спробуйте замінити громіздкі комоди на стінні полиці чи пливучі нічні столики, так ви отримаєте менше візуального шуму та більше повітря.

Замість настільних ламп — настінні бра

Коли нічні тумби звільнені від ламп, простір здається просторішим і чистішим. Настінні світильники чи бра не лише економлять місце, а й додають вертикальну лінію світла, це візуально «підіймає» стелю.

Великий килим

Несподівано, але факт: маленькі килими роблять кімнату меншою. Розмір килима задає масштаб простору. Чим він більший, тим більшим здається приміщення. Ідеально, якщо килим виходить за межі ліжка на 20–30 см з кожного боку, це створює ефект цілісності.

Дзеркала

Жоден дизайнер не обійдеться без дзеркала у маленькій спальні. Розмістіть велике дзеркало навпроти вікна, так воно відбиватиме світло та візуально подвоїть простір. Дзеркала не лише розширюють кімнату, а й додають їй глибини та блиску.

Маленькі акценти дають великий ефект

Замініть важкі штори на легкий тюль або рулонні варіанти.

Використовуйте приховане зберігання (ящики під ліжком або лаконічні кошики).

Залиште трохи вільного простору на підлозі, це створює відчуття простору, навіть якщо його небагато.

Спальня — це не лише про квадратні метри. Це про баланс світла, кольору т пропорцій. Тож дозвольте простору «дихати», уникайте перевантаження деталями і навіть найскромніша кімната перетвориться на затишний, стильний оазис. Маленький простір може мати розкішний вигляд, якщо у ньому панує гармонія.