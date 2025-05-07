Як вкрити клумбу ефектним й ароматним килимом: все, що вам потрібно знати про вирощування чебрецю

Чебрець / © Credits

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Мало які рослини потребують такого легкого догляду, а натомість дають гарне покриття та яскраве весняне цвітіння , як чебрець. Ця трав’яниста рослина має здатність створювати щільний м’який килим з ніжного пухнастого листя. Рослини чебрецю повзучого легко знайти в більшості розплідників, а також їх можна вирощувати з поділів.

Ґрунтопокрівний чебрець ідеально підходить для ділянок із бідним ґрунтом та сухих місць. Як вирощувати цю рослину, розповідає GardeningKnowHow .

Короткі факти про чабрець

Ботанічна назва: Thymus serpyllum

Висота: 2,54-7,62 см

Ширина: 7,62-30,48 см

Сонячне освітлення: повне

Вимоги до ґрунту: добре дренований, злегка піщаний

Зони морозостійкості: USDA 4-8

Коли садити: весна, осінь

Догляд за чебрецем

Освітлення. Існує понад 300 різновидів чебрецю на вибір, але кожен з них потребує багато сонячного світла. В ідеалі ділянка повинна забезпечувати 8 годин сонця для оптимального росту та цвітіння. За умов недостатнього освітлення рослина стає довгоногою, витягується до сонячного світла, і цвітіння зменшується. Це призводить до досить кудлатого вигляду.

Вода. Щоб сформувати ґрунтопокривний чебрець повзучий, його потрібно регулярно поливати, оскільки він вкорінюється. Після кількох місяців росту рослина цвіте за середньої вологості. Однак добре вкорінені ділянки можуть переносити посушливі умови, особливо у весняні та осінні місяці. У сильну літню спеку їм знадобиться додаткове зрошення для найкращого здоров’я.

Температура та вологість. Чебрець повзучий морозостійкий до зон 4-8. У помірних регіонах рослина взимку залишатиметься зеленою, але в холодному кліматі переходить у стан спокою. Чебрець вважається теплолюбною культурою і росте за температури від 18 до 30°С. Він може витримувати набагато вищі температури, але ріст сповільниться, і може відбутися певна втрата стебел і листя. Температури нижче -18°C не вб’ють рослину, але вона перейде в стан спокою. Рослини чебрецю потребують відносно низької вологості та насправді віддають перевагу сухому навколишньому повітрю.

Ґрунт. Рослини чебрецю не люблять щільних, важких ґрунтів. Вони можуть перезволожуватися, що призводить до гниття коренів. Вони переносять ґрунт з низькою родючістю, але він повинен бути добре дренованим. Перевага надається пухким, піщаним або навіть кам’янистим ґрунтам з певною кислотністю. У районах з багатим на органіку ґрунтом перед садінням чебрецю удобрюйте ділянку великою кількістю піщаного матеріалу.

Добриво. Ці трави не потребують добрив. Але якщо на ділянці немає поживних речовин, внесіть розведене позакореневе підживлення один раз ранньою весною.

Проблеми, шкідники та хвороби. Найбільшими проблемами є брак світла та погано дренований ґрунт. Мало хто з шкідників турбує ці ароматичні рослини. На важких, перенасичених водою ділянках коренева гниль є поширеною проблемою.

Чебрець / © Associated Press

Як і коли садити чебрець

Найкращий час для створення ґрунтопокривної рослини повзучого чебрецю — рання весна, щойно можна буде обробити ґрунт. Підготуйте ділянку, додавши зайвий піщаний матеріал, якщо необхідно, та розпушивши ґрунт на 7-8 см. Поливайте молоді рослини, щоб утрамбувати ґрунт навколо неглибокого коріння. Чебрець також можна садити восени, за 5 тижнів до очікуваних заморозків.

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Як обрізати чебрець

Материнська гілка чебрецю не потребує обрізання, окрім видалення мертвої рослинної маси. Деякі садівники люблять обрізати відцвілі квіти, щоб покращити зовнішній вигляд, хоча це не є необхідним для здоров’я рослини.

Розмноження чебрецю

Чебрець добре росте з насіння, але для приживлення знадобиться деякий час. Швидші результати можна отримати, беручи гілки зі здорових рослин. Викопайте кущ та відокремте маленькі кущики від материнської рослини, намагаючись зберегти багато коренів.

Пересадження чебрецю

Коли рослина дерев’яніє та в неї зʼявляються ділянки, які припиняють зростання, настає час розділити рослину та пересадити. Вийміть її з контейнера та розділіть на 2 або 3 секції. Наповніть контейнер свіжим, добре дренованим, злегка піщаним ґрунтом та встановіть 1 або 2 секції. Полийте ґрунт, щоб він осів, та поставте контейнер там, де він отримуватиме багато світла.

Як зимує чебрець

Рослини, які ростуть в контейнерах, можливо, доведеться перенести в захищене місце для зимівлі. Ґрунтові рослини потребують незначного спеціального зимового догляду, якщо вони повністю прижилися. Переконайтеся, що вони добре политі перед сильними заморозками, а потім припиніть поливання на зиму.

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Чебрець / © Associated Press

Види чебрецю

Існують різновиди чебрецю для будь-яких потреб, але не всі вони «повзуть». У ландшафті широко використовуються 2 основні види. Thymus serpyllum, або дикий чебрець, та Thymus praecox, більш відомий як вовняний чебрець, обидва види широко доступні. Обидва є низькорослими, злегка дерев’янистими, вічнозеленими рослинами з дрібним листям. Листя дикого чебрецю насичено-зелене, тоді як вовняний чебрець має пухнасте, сірувато-зелене листя.

Недоліки чебрецю

Чебрець може “втекти” з ділянки та колонізувати місця, для ного не призначені. Він не любить великого руху пішоходів і його слід садити там, де по ньому не будуть ходити. Чебрець будь-якого сорту не підходить для ущільнених, важких, вологих ґрунтів.

Ця ароматична рослина надзвичайно стійка. У холодних регіонах тривалі, сильні заморозки можуть знищити частину рослини, але зачекайте, поки температура не підніметься, і ви побачите, як вона відродиться. Старі насадження можуть вас потішити за умови розділення, оскільки старі дерев’янисті стебла уповільнять утворення листя через кілька років.

Дата публікації 11:47, 30.06.22 Кількість переглядів 1625 М’ята: як виростити та зберегти - секрети від садової блогерки Антоніни Лесик