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ТСН у соціальних мережах

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Як влаштувати домашній кінотеатр просто неба у власному саду

Літні вечори створені для фільмів під зорями, і для цього не потрібні складні конструкції чи дорогі ґаджети, достатньо проєктора, пледів, кількох крісел і однієї геніальної ідеї, яка допоможе не посваритися із сусідами.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
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домашній кінотеатр просто неба у власному саду

домашній кінотеатр просто неба у власному саду / © Credits

У спекотний день сад не завжди хочеться бачити навіть на фото. Проте щойно сонце сідає, температура стає комфортнішою і саме час повернутися на вулицю та насолодитися результатами своїх садівничих зусиль.

Один із найзатишніших варіантів для теплого вечора — домашній кінотеатр просто неба. Блогер Майкл Гріффітс показав, як облаштувати зону для перегляду фільмів із друзями. І хороша новина, що для цього не потрібно перетворювати сад на справжній кінотеатр.

Кіно під зорями

Головний герой — компактний проєктор. Сучасні моделі можуть підключатися до стримінгових сервісів, тож вибирати фільм можна так само як на звичайному телевізорі. Деякі пристрої також підтримують підключення DVD-програвача.

Потім, зручні крісла, садові стільці, м’які пледи та екран або світла рівна поверхня, на яку можна проєктувати зображення. А далі починається найприємніше — декор.

Гірлянди з теплим світлом створять атмосферу затишного літнього вечора, а поруч можна організувати невеликий столик із закусками, щоб гості могли пригощатися самостійно. Ароматні рослини у горщиках, поставлені ближче до зони відпочинку, додадуть вечору ще більше атмосфери.

Жодних сварок із сусідами

Найцікавіша частина ідеї — звук. Замість того щоб вмикати фільм на всю гучність, кожному гостю можна видати бездротові навушники.

Гріффітс використовував навушники, придбані вживаними, та радить пошукати подібні варіанти в онлайн-магазинах. Спеціальний передавач дозволяє кільком навушникам одночасно отримувати звук із одного джерела.

Якщо компанія невелика, наприклад, приблизно дві-чотири людини, можна скористатися багатоточковим Bluetooth-передавачем. Його підключають до аудіовиходу проєктора, після чого синхронізують із сумісними навушниками. Так кіно залишається тільки вашою справою, адже ви чуєте кожну репліку, а сусіди — тишу.

Вуличний кінотеатр може стати головною літньою розвагою без складного монтажу та великих витрат. Пара пледів, проєктор, навушники, трохи теплого світла і звичайний сад перетворюється на затишний кіномайданчик.

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