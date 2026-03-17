Як вони змушують наш розум муркотіти: експерти розкрили вплив котів на психічне та фізичне здоровʼя

Ви, мабуть, самі це помітили: проведення якісного часу з котом може змусити вас почуватися менш стресованими, більш розслабленими та загалом… краще. Насправді, незалежно від того, чи регулярно ви боретеся з тривогою, чи просто зараз почуваєтеся пригнічено, кіт може бути чудовим джерелом соціальної підтримки.

Чому це відбувається, та які ще переваги для здоровʼя можна отримати від спілкування з котами, розповідає GoodHousekeeping.

Коти допомагають нам впоратися зі стресом

Нещодавнє опитування показало, що 84% власників домашніх тварин повідомили, що їхні улюбленці позитивно впливають на їхнє психічне здоров’я. Для двох третин учасників опитування пропоновані домашні тварини-компаньйони були ключем до позитивного мислення. Говард Лю, доктор медичних наук, дорослий та дитячий психіатр, каже, що котяче товариство може бути особливо корисним і значущим для людей, які борються з тривогою, депресією та розладом аутистичного спектру, а також для людей, які мають травматичний анамнез.

Звичайно, коти — це не чарівна пігулка, каже доктор Лю. Кожна людина і кожен кіт унікальні, тому наявність домашньої тварини не гарантує кращого психічного здоров’я. Однак люди, які живуть із хронічними психічними розладами, часто називають проведення часу зі своїми котами стратегією подолання труднощів, коли вони сумні, тривожні або налякані.

Сила погладжування

Це може звучати надто добре, щоб бути правдою, але просто кілька дружніх погладжувань вашої кішки можуть налаштувати вас на спокій. Погладжування котячої шерсті може знизити кров’яний тиск і допомогти вам почуватися менш стресованими, знижуючи рівень гормону стресу кортизолу та збільшуючи вироблення організмом гормону гарного самопочуття окситоцину. Доктор Лю пояснює, що ласки котів та їхня компанія можуть бути особливо корисними для тих, хто дає раду з важкими часами. Ми живемо у світі, де люди стають все більш самотніми та ізольованими. На щастя, коти можуть запропонувати товариство та надавати відчуття власності.

Корисні істоти

Якщо у вас проблеми з психічним здоров’ям, вам може бути важко навіть встати з ліжка, прийняти душ, приготувати їжу та впоратися з іншими аспектами повсякденного життя. Але коти дотримуються графіка, і вам теж доведеться це робити, якщо вони у вас є. Кішка нагадає вам, коли час їсти, а коли вона хоче уваги. Гра з котом може покращити ваш настрій і допомогти відволіктися від речей, які можуть негативно вплинути на ваше психічне здоров’я. А потреба вашого кота може допомогти вам почуватися менш самотніми та заохотити вас пережити важкий день.

Ми знаємо, що самотність є реальним фактором ризику для фізичного та психічного здоров’я, як і куріння. Наявність кота може допомогти людям відчувати зв’язок і дає їм щоденний розпорядок, який може бути корисним як для людини, так і для її улюбленця, каже доктор Лю. Звичайно, наявність кота не замінює відвідування терапії чи пошуку іншої підтримки психічного здоров’я, але товариство з котом може бути важливою частиною вашого загального плану догляду за психічним здоров’ям та системи підтримки. Бонус: цілком імовірно, що кіт також почуватиметься щасливішим!