Як восени захистити троянди від хвороб: дуже простий та ефективний метод

Троянди будуть здоровішими та не заражатимуться грибком, якщо ви виконаєте просте 10-секундне завдання цієї осені, стверджують експерти.

Що потрібно зробити, розповідає Еxpress.co.uk.

Осінь — це час, коли багато садівників надівають свої гумові чоботи та готуються до майбутньої суворої холодної погоди, тож вони можуть не усвідомлювати, що цей період також може бути дуже небезпечним для троянд. Ці квіти вразливі до грибкових захворювань, коли погода стає надто дощовою, оскільки хвороби поширюються через вологу. І однією з найсерйозніших інфекцій, яка може виникнути, є чорна плямистість. Чорна плямистість отримала свою назву, оскільки спочатку проявляється у вигляді темних плям на листкі троянд, а коли вона потрапляє до саду, її важко лікувати і вона, ймовірно, повертатиметься рік за роком. Ця хвороба призводить до опадіння листя з троянди, що значно послаблює її, оскільки вона не може накопичувати енергію, тож з настанням зими рослина, найімовірніше, загине.

Однак не варто перейматися, оскільки чорній плямистості дуже легко запобігти, якщо ви виробите звичку виконувати одну швидку роботу з садівництва протягом осені.

Експерт із садівництва сказав, що природний спосіб запобігти чорній плямистості — це просто прибрати ґрунт навколо ваших троянд.

Регулярно збирайте та знищуйте опале листя, яке може містити спори хвороби. Під час обрізання видаляйте будь-які стебла, що мають ознаки зараження.

Спори чорної плямистості можуть довго виживати на листі, яке гниє, і якщо його залишити на землі, вони можуть перейти у стан спокою взимку, а потім, з настанням весни, знову почати заражати рослини.

Спори поширюються під час дощу, оскільки вода бризкає на опале листя, а потім повертається у ґрунт довкола троянд, через що вони заражаються.

Якщо ви приділите час збиранню листя у вашому саду, це зменшить кількість спор і покращить циркуляцію повітря навколо троянд, що зробить зростання грибка малоймовірним.

Допомогти може також нанесення натуральної мульчі, як-от кора чи деревна тріска, навколо троянд, оскільки це захистить ґрунт від бризок дощу, щоб спори не могли поширюватися.

Якщо ви справді хвилюєтеся через чорну плямистість, існують природні засоби для знищення спор, як-от харчова сода, олія німу та навіть молоко, що може здатися дивним, проте працює.

Однак проста прогулянка садом і збирання листя — це простий, але один з найефективніших способів захистити троянди від спор, щоб вони залишалися здоровими цієї осені.