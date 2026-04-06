ТСН у соціальних мережах

Як врятувати амариліс після цвітіння — хитрик, який гарантує появу нових розкішних квітів наступного сезону

Він прикрашає підвіконня взимку та навесні, але що робити з амарилісом після того, як квіти зів’яли, спробуємо розібратися.

Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Амариліс

Амариліс / © Associated Press

Весняні цибулинні рослини, зокрема амариліс, ефектні, невибагливі та швидко квітнуть. Але більшість людей робить одну й ту ж помилку, після цвітіння просто забуває про рослину.

Садівники ж знають, що саме після цвітіння починається найважливіший етап. І якщо діяти правильно, наступного року ваш амариліс знову подарує ті самі великі, розкішні бутони, про це розповіли на сторінці Gardening with Ish

Коли квіти зів’яли, головне правило — не чіпати одразу всю рослину. Першочергово видаляємо тільки саму квітку, а стебло поки залишаємо та чекаємо появи листя. Це критично важливо, адже рослина ще «жива» та продовжує працювати.

Листя

Те, що з’являється після цвітіння, багато хто сприймає як «зайве». Насправді — це ключ до майбутнього цвітіння. Листя працює як природні «сонячні панелі», вони накопичують енергію, передають її назад у цибулину та формують ресурс для наступного сезону.

Тому, поставте рослину у світле, сонячне місце, регулярно поливайте її та за бажанням додайте легке підживлення. Навіть без квітів, це все ще активна рослина, а не «відпрацьований декор».

Осінній етап

Ближче до осені, приблизно у вересні чи жовтні, ви помітите зміни, листя пожовтіє та стебла стануть сірувато-коричневими. Ось тоді — час діяти, зріжте листя та стебла біля основи, дайте цибулині «відпочити» кілька тижнів і залиште її у прохолоді. Цей період спокою необхідний для перезапуску циклу.

Перезапуск

Після короткого «відпочинку», перенесіть рослину назад у тепло та відновіть полив. І вже незабаром вона знову почне формувати квітконос.

Все дійсно настільки просто, головне не переривати природний цикл.

Амариліс — не одноразова історія, а рослина з характером і пам’яттю. Вона «запам’ятовує» ваш догляд і віддячує за нього наступного сезону.

Тож замість того, щоб прощатися з нею після цвітіння, дайте їй шанс відновитися. Трохи уваги, світла та терпіння, і вже весною ваш дім знову наповниться тією самою ефектною, майже святковою красою.

Дата публікації
Кількість переглядів
10
