Як врятувати сад від шкоди солі, якою посипають доріжки / © Associated Press

Сіль, основним компонентом якої є хлорид натрію, ефективно знижує температуру замерзання води. Саме тому її використовують на тротуарах, дорогах і під’їздах. Але разом зі снігом і талою водою сіль потрапляє у ґрунт і тут починаються проблеми.

Видання Martha Stewart розповіло, що сіль здатна впливати на рослини на відстані до 300 метрів від дороги, навіть якщо ви не посипаєте ділянку безпосередньо біля клумб.

Як сіль шкодить ґрунту та рослинам

Ущільнює ґрунт. З часом сіль накопичується у землі та порушує її структуру. Ґрунт стає щільним, гірше пропускає повітря та воду. Коріння змушене рости поверхнево, рослини слабшають, гірше переносять посуху та стають менш стійкими до вітру.

Витісняє поживні речовини. Натрій витісняє з ґрунту життєво важливі елементи, такі як калій, кальцій та магній. У результаті рослини відчувають дефіцит живлення, навіть якщо ви регулярно удобрюєте грядки. Додатково сіль підвищує pH ґрунту, порушую баланс корисних грибів і мікроорганізмів.

Пошкоджує рослини. Надлишок солі заважає корінню поглинати воду. Це призводить до зневоднення, пожовтіння листя, ослаблення імунітету рослин і підвищеної вразливості до хвороб і шкідників. Особливо страждають солечутливі культури, що може призводити до загибелі зелених насаджень і навіть ерозії ґрунту.

Як захистити сад

Обирайте солестійкі рослини. Якщо сад межує з дорогою чи тротуаром, варто зробити ставку на місцеві, адаптовані до солі види. Серед надійних варіантів — золотарник, айстри, монарда та рудбекія. Вони еволюційно пристосовані до складних умов і краще витримують контакт із сіллю.

Використовуйте компост. Шар компосту товщиною 1–2 см восени працює як захисний бар’єр. Він покращує структуру ґрунту, підвищує дренаж і зменшує накопичення солей у верхньому шарі землі.

Додайте гіпс. Гіпс (сульфат кальцію) допомагає нейтралізувати надлишок натрію та відновлює структуру ґрунту. Вносьте 0,45–0,9 кг на 9,3 квадратних метрів восени, дотримуйтеся інструкцій на упаковці. Він не лише знижує шкоду від солі, а й збагачує ґрунт кальцієм.

Що робити, якщо сіль уже потрапила в сад

Навесні

Промийте ґрунт: рясно пролийте клумби чистою водою, щоб вимити солі нижче рівня коріння.

Приберіть кристали солі, якщо вони залишилися після зими — це кропітко, але ефективно.

Узимку

Прибирайте сніг із сіллю якомога далі від рослин і грядок.

Використовуйте захисні бар’єри, наприклад, мішковина чи тканина, яка дихає, закріплена кілочками, захистить сад від соляних бризок. Встановлюйте її ще до перших снігопадів.

Зимова сіль — зручне рішення, але її прихована ціна може бути надто високою для вашого саду. Усвідомлений підхід, правильний підбір рослин і прості профілактичні кроки допоможуть зберегти ґрунт здоровим, а зелений простір — живим і квітучим. Турбота про безпеку не повинна суперечити турботі про природу, їх можна і варто поєднувати.