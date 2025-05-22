Як врятувати та почистити пригорілу каструлю: корисні поради / © Associated Press

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Видання Martha Stewart надало перевірену практичну інформацію для кожного типу матеріалу ваших каструль — від нержавійної сталі до чавуну та кераміки.

Причин пригорілості каструль може бути кілька:

надто висока температура,

недостатньо рідини,

погано розігрітий посуд,

залишки їжі на дні.

У результаті — згоріла їжа та шар нагару, який здається неможливим до усунення. Але не хвилюйтеся — рішення є!

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Універсальні методи очищення пригорілих каструль

Харчова сода та вода. Найбезпечніший засіб для більшості матеріалів. Змішайте воду з харчовою содою до пастоподібного стану. Нанесіть на пригорілу поверхню, залиште на 20–30 хв, потім протріть губкою.

Оцет і сода. У каструлю залийте трохи білого оцту, доведіть до кипіння, зніміть з вогню, додайте соду. Суміш буде шипіти — це нормальна реакція. Коли реакція закінчиться, помийте каструлю теплою водою.

Кип’ятіння з мийнии засобом. Налийте у каструлю воду, додайте краплю мийного засобу для посуду та прокип’ятіть 5–10 хв. Це допоможе розм’якшити нагар.

Як чистити каструлі з різних матеріалів

Нержавійна сталь

Не мийте гарячу каструлю холодною водою — це може викликати деформацію.

Помийте теплою мильною водою та неабразивною губкою.

За сильного нагару — доведіть до кипіння воду з содою.

Висушіть м’яким рушником, щоб уникнути появи плям.

Порада: для відновлення блиску можна протерти внутрішню поверхню каструлі невеликою кількістю оцту.

Антипригарне покриття

Не використовуйте металеві губки чи щітки.

Мийте вручну — посудомийка може пошкодити покриття.

Для плям — сода та вода чи спеціальні засоби для антипригарного посуду.

Після миття нанесіть тонкий шар олії для подовження терміну служби.

Керамічне покриття

Уникайте використання мийних засобів із агресивними хімікатами.

Якщо є пригорілі залишки — замочіть у теплій воді на 30 хв.

Використовуйте соду з невеликою кількістю води чи перекис водню — нанесіть, зачекайте 20–30 хв і змийте.

Мідний посуд

Для зовнішнього блиску — лимонний сік і сода чи кетчуп!

Нанесіть суміш на потьмянілу мідь, залиште на 10–15 хв, потім обережно протріть і змийте.

Не забувайте ретельно висушувати після миття — мідь не любить вологу.

Алюміній

Темний наліт — реакція на жорстку воду чи посудомийну машину.

Використовуйте пасту з соди та лимонного соку чи оцту.

Не застосовуйте надто абразивні засоби — алюміній м’який та легко дряпається.

Чавун

Чавунні каструлі не можна замочувати. Це викликає іржу.

Видаліть нагар сіллю. Засипте сіль у теплу сковорідку та потріть паперовим рушником.

Після очищення — нагрійте на плиті та змастіть олією, щоб захистити поверхню.

Глазурована кераміка

Не мийте гарячу каструлю — потріскається.

Уникайте використання мила — воно вбирається у тріщини матеріалу.

Чистьте пастою з соди та води чи використовуйте спеціальні скребки з нейлону.

Запобігання — краще, ніж очищення

Завжди розігрівайте каструлю з невеликою кількістю рідини чи олії.

Уникайте перегріву посуду.

Не залишайте приготовану їжу у каструлі на довго.

Регулярно мийте посуд після використання — не відкладайте «на потім».

Пригоріла каструля — це не вирок. З правильними засобами та підходом ви збережете навіть старий, але улюблений кухонний інвентар. Головне — не панікувати, дати посуду охолонути, а далі діяти за інструкцією. Чиста, блискуча каструля — це не тільки естетика, а й запорука смачного та безпечного приготування їжі.