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ТСН у соціальних мережах

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Як врятувати та почистити пригорілу каструлю: корисні поради

Кухонна магія не обходиться без «невеликих катастроф» — пригоріла каша, підгорілий соус або забута каструля на плиті. Проте не поспішайте викидати улюблений посуд — навіть сильно пригорілу каструлю можна врятувати.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Як врятувати та почистити пригорілу каструлю: корисні поради

Як врятувати та почистити пригорілу каструлю: корисні поради / © Associated Press

Видання Martha Stewart надало перевірену практичну інформацію для кожного типу матеріалу ваших каструль — від нержавійної сталі до чавуну та кераміки.

Причин пригорілості каструль може бути кілька:

  • надто висока температура,

  • недостатньо рідини,

  • погано розігрітий посуд,

  • залишки їжі на дні.

У результаті — згоріла їжа та шар нагару, який здається неможливим до усунення. Але не хвилюйтеся — рішення є!

Універсальні методи очищення пригорілих каструль

  • Харчова сода та вода. Найбезпечніший засіб для більшості матеріалів. Змішайте воду з харчовою содою до пастоподібного стану. Нанесіть на пригорілу поверхню, залиште на 20–30 хв, потім протріть губкою.

  • Оцет і сода. У каструлю залийте трохи білого оцту, доведіть до кипіння, зніміть з вогню, додайте соду. Суміш буде шипіти — це нормальна реакція. Коли реакція закінчиться, помийте каструлю теплою водою.

  • Кип’ятіння з мийнии засобом. Налийте у каструлю воду, додайте краплю мийного засобу для посуду та прокип’ятіть 5–10 хв. Це допоможе розм’якшити нагар.

Як чистити каструлі з різних матеріалів

Нержавійна сталь

  • Не мийте гарячу каструлю холодною водою — це може викликати деформацію.

  • Помийте теплою мильною водою та неабразивною губкою.

  • За сильного нагару — доведіть до кипіння воду з содою.

  • Висушіть м’яким рушником, щоб уникнути появи плям.

Порада: для відновлення блиску можна протерти внутрішню поверхню каструлі невеликою кількістю оцту.

Антипригарне покриття

  • Не використовуйте металеві губки чи щітки.

  • Мийте вручну — посудомийка може пошкодити покриття.

  • Для плям — сода та вода чи спеціальні засоби для антипригарного посуду.

  • Після миття нанесіть тонкий шар олії для подовження терміну служби.

Керамічне покриття

  • Уникайте використання мийних засобів із агресивними хімікатами.

  • Якщо є пригорілі залишки — замочіть у теплій воді на 30 хв.

  • Використовуйте соду з невеликою кількістю води чи перекис водню — нанесіть, зачекайте 20–30 хв і змийте.

Мідний посуд

  • Для зовнішнього блиску — лимонний сік і сода чи кетчуп!

  • Нанесіть суміш на потьмянілу мідь, залиште на 10–15 хв, потім обережно протріть і змийте.

  • Не забувайте ретельно висушувати після миття — мідь не любить вологу.

Алюміній

  • Темний наліт — реакція на жорстку воду чи посудомийну машину.

  • Використовуйте пасту з соди та лимонного соку чи оцту.

  • Не застосовуйте надто абразивні засоби — алюміній м’який та легко дряпається.

Чавун

  • Чавунні каструлі не можна замочувати. Це викликає іржу.

  • Видаліть нагар сіллю. Засипте сіль у теплу сковорідку та потріть паперовим рушником.

  • Після очищення — нагрійте на плиті та змастіть олією, щоб захистити поверхню.

Глазурована кераміка

  • Не мийте гарячу каструлю — потріскається.

  • Уникайте використання мила — воно вбирається у тріщини матеріалу.

  • Чистьте пастою з соди та води чи використовуйте спеціальні скребки з нейлону.

Запобігання — краще, ніж очищення

  • Завжди розігрівайте каструлю з невеликою кількістю рідини чи олії.

  • Уникайте перегріву посуду.

  • Не залишайте приготовану їжу у каструлі на довго.

  • Регулярно мийте посуд після використання — не відкладайте «на потім».

Пригоріла каструля — це не вирок. З правильними засобами та підходом ви збережете навіть старий, але улюблений кухонний інвентар. Головне — не панікувати, дати посуду охолонути, а далі діяти за інструкцією. Чиста, блискуча каструля — це не тільки естетика, а й запорука смачного та безпечного приготування їжі.

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