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Як врятувати та почистити пригорілу каструлю: корисні поради
Кухонна магія не обходиться без «невеликих катастроф» — пригоріла каша, підгорілий соус або забута каструля на плиті. Проте не поспішайте викидати улюблений посуд — навіть сильно пригорілу каструлю можна врятувати.
Видання Martha Stewart надало перевірену практичну інформацію для кожного типу матеріалу ваших каструль — від нержавійної сталі до чавуну та кераміки.
Причин пригорілості каструль може бути кілька:
надто висока температура,
недостатньо рідини,
погано розігрітий посуд,
залишки їжі на дні.
У результаті — згоріла їжа та шар нагару, який здається неможливим до усунення. Але не хвилюйтеся — рішення є!
Універсальні методи очищення пригорілих каструль
Харчова сода та вода. Найбезпечніший засіб для більшості матеріалів. Змішайте воду з харчовою содою до пастоподібного стану. Нанесіть на пригорілу поверхню, залиште на 20–30 хв, потім протріть губкою.
Оцет і сода. У каструлю залийте трохи білого оцту, доведіть до кипіння, зніміть з вогню, додайте соду. Суміш буде шипіти — це нормальна реакція. Коли реакція закінчиться, помийте каструлю теплою водою.
Кип’ятіння з мийнии засобом. Налийте у каструлю воду, додайте краплю мийного засобу для посуду та прокип’ятіть 5–10 хв. Це допоможе розм’якшити нагар.
Як чистити каструлі з різних матеріалів
Нержавійна сталь
Не мийте гарячу каструлю холодною водою — це може викликати деформацію.
Помийте теплою мильною водою та неабразивною губкою.
За сильного нагару — доведіть до кипіння воду з содою.
Висушіть м’яким рушником, щоб уникнути появи плям.
Порада: для відновлення блиску можна протерти внутрішню поверхню каструлі невеликою кількістю оцту.
Антипригарне покриття
Не використовуйте металеві губки чи щітки.
Мийте вручну — посудомийка може пошкодити покриття.
Для плям — сода та вода чи спеціальні засоби для антипригарного посуду.
Після миття нанесіть тонкий шар олії для подовження терміну служби.
Керамічне покриття
Уникайте використання мийних засобів із агресивними хімікатами.
Якщо є пригорілі залишки — замочіть у теплій воді на 30 хв.
Використовуйте соду з невеликою кількістю води чи перекис водню — нанесіть, зачекайте 20–30 хв і змийте.
Мідний посуд
Для зовнішнього блиску — лимонний сік і сода чи кетчуп!
Нанесіть суміш на потьмянілу мідь, залиште на 10–15 хв, потім обережно протріть і змийте.
Не забувайте ретельно висушувати після миття — мідь не любить вологу.
Алюміній
Темний наліт — реакція на жорстку воду чи посудомийну машину.
Використовуйте пасту з соди та лимонного соку чи оцту.
Не застосовуйте надто абразивні засоби — алюміній м’який та легко дряпається.
Чавун
Чавунні каструлі не можна замочувати. Це викликає іржу.
Видаліть нагар сіллю. Засипте сіль у теплу сковорідку та потріть паперовим рушником.
Після очищення — нагрійте на плиті та змастіть олією, щоб захистити поверхню.
Глазурована кераміка
Не мийте гарячу каструлю — потріскається.
Уникайте використання мила — воно вбирається у тріщини матеріалу.
Чистьте пастою з соди та води чи використовуйте спеціальні скребки з нейлону.
Запобігання — краще, ніж очищення
Завжди розігрівайте каструлю з невеликою кількістю рідини чи олії.
Уникайте перегріву посуду.
Не залишайте приготовану їжу у каструлі на довго.
Регулярно мийте посуд після використання — не відкладайте «на потім».
Пригоріла каструля — це не вирок. З правильними засобами та підходом ви збережете навіть старий, але улюблений кухонний інвентар. Головне — не панікувати, дати посуду охолонути, а далі діяти за інструкцією. Чиста, блискуча каструля — це не тільки естетика, а й запорука смачного та безпечного приготування їжі.