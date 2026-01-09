Як врятувати улюблене взуття від солі та сльоти / © Associated Press

Реклама

Зимові дороги щедро посипають сіллю, а тротуари перетворюються на коктейль зі снігу, води та реагентів. Усе це неминуче осідає на черевиках, чоботах і кросівках. У результаті — суха шкіра, тьмяна замша, жорстка тканина та характерні білі кільця.

Видання Martha Stewart наголошує, що головне правило — не поспішати. Будь-яке зимове взуття потрібно спочатку повністю висушити за кімнатної температури, а вже потім очищати. Ніяких батарей, фенів і гарячого повітря — вони лише погіршують стан матеріалів.

Як очистити шкіряне взуття від солі та водяних плям

Сіль на гладкій шкірі зазвичай проявляється у вигляді каламутних плям або білих кілець після висихання.

Реклама

Що робити:

Змішайте воду та білий оцет у пропорції 1:1

Легко протріть поверхню м’якою тканиною, рухайтеся рівномірно по всій ділянці

Дайте взуттю висохнути природним шляхом

Обов’язково нанесіть кондиціонер для шкіри

Такий метод допомагає розчинити залишки солі та повернути шкірі вологу, яку вона втратила через холод і реагенти.

Водяні плями можна зменшити, якщо злегка зволожити всю площу шкіри — це допоможе вирівняти тон під час висихання. Завершальний етап — доглядовий крем або бальзам, щоб уникнути жорсткості.

Як доглядати за замшею та нубуком

Замша та нубук — найкапризніші матеріали, які не терплять зайвої вологи та грубого тертя.

Реклама

Правильна очищення:

Дочекайтеся повного висихання взуття

Обережно пройдіться щіткою для замші

Використовуйте гумку для замші, щоб прибрати плями

За потреби нанесіть спеціальний кондиціонер або олію, але тільки після тесту на непомітній ділянці

Експерти застерігають: не намагайтеся чистити замшу вологою та ніколи не прискорюйте сушіння теплом — це може назавжди зіпсувати текстуру.

Як очистити тканинне та сітчасте взуття

Кросівки, текстильні черевики та взуття з сітчастих матеріалів потребують делікатного підходу.

Що радять фахівці:

Реклама

Використовуйте холодну воду та краплю м’якого мила

Не тріть — лише промокайте пляму

Очищайте не лише забруднення, а й ділянку навколо нього, щоб уникнути контурів після висихання

Такий підхід допомагає зберегти охайний вигляд без розводів.

Як запобігти соляним і водяним плямам

Найкращий догляд — профілактика.

Наносьте водовідштовхувальні засоби перед початком зимового сезону

Після кожного виходу протирайте взуття вологою серветкою

Чергуйте пари та давайте їм повністю висохнути

У дні з активним обробленням доріг сіллю уникайте замші та делікатної шкіри

Для дизайнерського чи структурованого взуття фахівці радять професійне післязимове чищення — це значно подовжує термін служби улюблених пар.

Зима не повинна ставати вироком для взуття. Трохи терпіння, правильні методи очищення та регулярний догляд допоможуть зберегти пару в ідеальному стані, навіть після місяців снігу та сльоти. Адже доглянуте взуття — це не лише про естетику, а й про турботу, яка завжди окупається.