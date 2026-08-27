Як втричі подовжити життя зрізаних квітів і букету / © Associated Press

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Свіжі квіти миттєво роблять дім затишнішим, але є один неприємний момент: красивий букет може почати втрачати свіжість уже через день-два. Навіть якщо регулярно підрізати стебла, міняти воду та додавати підживлення, про це розповіло видання Real Simple.

Одначе флористи знають один маленький секрет, і це спеціальний розчин для миттєвої гідратації зрізаних квітів. Він може допомогти букетам залишатися свіжими до трьох разів довше.

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У чому секрет

Коли квітку зрізають, у стеблі починаються процеси, які заважають їй нормально поглинати воду. У крихітних судинах можуть утворюватися повітряні бульбашки, а сам зріз поступово «закривається», щоб зменшити втрату вологи. Якщо ж ніж або секатор були недостатньо чистими, на зрізі можуть розмножуватися бактерії. У результаті вода може доходити до листя, але не потрапляти у потрібній кількості до самої квітки.

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Спеціальний розчин є своєрідним «стартом гідратації», особливо для квітів, які довго були без води чи вже почали гірше її поглинати.

Як це працює

Перед тим як складати букет, стебла підрізають і буквально на одну секунду занурюють у готовий розчин. Засіб допомагає відкрити зріз стебла та усунути перешкоди для надходження води й поживних речовин. Після цього квіти ставлять у вазу, попередньо прибирають нижнє листя, яке опинилося б у воді.

Уявити механізм можна як звичайний шланг, якщо він перетиснутий, вода не проходить. Засіб допомагає умовно «розправити» цей шлях, щоб квітка могла нормально пити.

Для яких квітів підходить

Цей спосіб використовують для найрізноманітніших букетів, від звичайних домашніх композицій до весільних букетів і святкових декорацій. Особливо хороші результати можуть бути із:

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гортензіями

тюльпанами

півоніями

ніжними ранункулюсами

Завдяки засобу квіти стоять до трьох разів довше, ніж лише з водою та стандартним підживленням. Тож якщо ви любите свіжі квіти вдома, але не хочете спостерігати, як дорогий букет в’яне за кілька днів, варто звернути увагу не лише на воду та підживлення. Правильна підготовка стебел перед тим, як поставити квіти у вазу, теж має значення.

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