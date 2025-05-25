Як видалити чорнильні плями з вашого одягу: дієві способи для кожного типу тканини / © Credits

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Однак перш ніж відправляти річ у смітник або бігти до хімчистки, спробуйте ефективні методи, про які розповіло видання Real Simple, щоб врятувати улюблений одяг прямо вдома.

Перш ніж розпочати видалення плями, важливо знати кілька базових речей:

Швидкість має значення: чим швидше ви візьметеся за пляму, тим більше шансів її повністю вивести.

Не всі «бабусині методи» ефективні: наприклад, лак для волосся більше не такий дієвий, як раніше — сучасні формули містять менше спирту, а більше кондиціонерів, які лише погіршують ситуацію.

Завжди читайте етикетку з догляду: деякі тканини потребують особливого підходу та невірно обраний метод може зіпсувати річ остаточно.

Як вивести чорнило від кулькової ручки

Вам знадобиться:

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Паперові рушники

Ізопропіловий спирт або прозорий спирт (горілка)

Ватні палички чи піпетка

Засіб для прання сильної дії

Щітка з м’якою щетиною (за бажанням)

Холодна вода

Пральна машина

Що робити:

Підкладіть паперові рушники під пляму — це захистить тканину від поширення чорнила. Промокніть пляму, не розтирайте її. Обробіть пляму спиртом: змочіть ватний тампон і обережно промокайте від країв до центру. Міняйте тампони у міру забруднення. Промийте холодною водою. Нанесіть пральний засіб і залиште на 10 хв. Виперіть згідно з інструкцією на етикетці. Не сушіть у сушарці, доки пляма не зникне повністю — тепло «запечатає» її.

Як вивести плями від фломастера чи маркера

Ці плями важчі, особливо якщо маркер перманентний. Але є вихід.

Вам знадобиться:

Кисневий відбілювач (без хлору)

Тепла вода

Сильний пральний засіб

Паперові рушники

Щітка з м’якою щетиною

Що робити:

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Промокніть чорнило паперовим рушником. Замочіть одяг у розчині кисневого відбілювача (дотримуйтесь інструкцій на упаковці) щонайменше на 8 годин. Нанесіть мийний засіб і втирайте у пляму. Прати, як зазвичай — але без сушарки до повного зникнення плями.

Як впоратися з особливо стійкими плямами

Іноді навіть після всіх зусиль чорнило залишається. У такому випадку:

Повторіть оброблення спиртом. Подвійне замочування у розчині кисневого відбілювача (два цикли по 8 годин). Знову виперіть — із потужним мийним засобом. Перевірте результат, перш ніж сушити.

Особливий догляд для делікатних тканин

Джинс . Обробляйте спиртом або використовуйте засіб для видалення плям, розроблений для деніму. Джинс міцний, тому не бійтеся втирати засіб.

Спандекс/лайкра. Перед чищенням зробіть тест на непомітній ділянці. Використовуйте крапельку спирту, змийте холодною водою та дайте висохнути на повітрі. Потім виперіть.

Шкіра . Домашні засоби не підходять. Використовуйте спеціальний засіб для чищення шкіри та дійте швидко — бажано протягом 6 годин після появи плями.

Шовк. Змішайте воду та білий оцет 1:1, промокніть пляму м’якою щіткою. Протріть вологою тканиною та дайте висохнути. За потреби — звертайтесь до хімчистки.

Корисні поради

Завжди дійте якомога швидше — свіжа пляма набагато легше піддається очищенню.

Не використовуйте гарячу воду, якщо пляма ще не виведена.

Сушіть тільки на повітрі, поки не переконаєтесь у повному зникненні плями.

Незалежно від того, яке саме чорнило зіпсувало вашу річ — завжди є шанс повернути її до життя. Важливо мати під рукою правильні засоби, трохи терпіння та знати точну послідовність дій. А головне — не панікувати.