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Як видалити чорнильні плями з вашого одягу: дієві способи
Чорнильні плями — не вирок вашому улюбленому одягу. Хай то буде раптове протікання кулькової ручки, витівки юного художника чи помилка на роботі — чорнило на одязі може зіпсувати не тільки вигляд речі, а й ваш настрій
Однак перш ніж відправляти річ у смітник або бігти до хімчистки, спробуйте ефективні методи, про які розповіло видання Real Simple, щоб врятувати улюблений одяг прямо вдома.
Перш ніж розпочати видалення плями, важливо знати кілька базових речей:
Швидкість має значення: чим швидше ви візьметеся за пляму, тим більше шансів її повністю вивести.
Не всі «бабусині методи» ефективні: наприклад, лак для волосся більше не такий дієвий, як раніше — сучасні формули містять менше спирту, а більше кондиціонерів, які лише погіршують ситуацію.
Завжди читайте етикетку з догляду: деякі тканини потребують особливого підходу та невірно обраний метод може зіпсувати річ остаточно.
Як вивести чорнило від кулькової ручки
Вам знадобиться:
Паперові рушники
Ізопропіловий спирт або прозорий спирт (горілка)
Ватні палички чи піпетка
Засіб для прання сильної дії
Щітка з м’якою щетиною (за бажанням)
Холодна вода
Пральна машина
Що робити:
Підкладіть паперові рушники під пляму — це захистить тканину від поширення чорнила.
Промокніть пляму, не розтирайте її.
Обробіть пляму спиртом: змочіть ватний тампон і обережно промокайте від країв до центру. Міняйте тампони у міру забруднення.
Промийте холодною водою.
Нанесіть пральний засіб і залиште на 10 хв.
Виперіть згідно з інструкцією на етикетці.
Не сушіть у сушарці, доки пляма не зникне повністю — тепло «запечатає» її.
Як вивести плями від фломастера чи маркера
Ці плями важчі, особливо якщо маркер перманентний. Але є вихід.
Вам знадобиться:
Кисневий відбілювач (без хлору)
Тепла вода
Сильний пральний засіб
Паперові рушники
Щітка з м’якою щетиною
Що робити:
Промокніть чорнило паперовим рушником.
Замочіть одяг у розчині кисневого відбілювача (дотримуйтесь інструкцій на упаковці) щонайменше на 8 годин.
Нанесіть мийний засіб і втирайте у пляму.
Прати, як зазвичай — але без сушарки до повного зникнення плями.
Як впоратися з особливо стійкими плямами
Іноді навіть після всіх зусиль чорнило залишається. У такому випадку:
Повторіть оброблення спиртом.
Подвійне замочування у розчині кисневого відбілювача (два цикли по 8 годин).
Знову виперіть — із потужним мийним засобом.
Перевірте результат, перш ніж сушити.
Особливий догляд для делікатних тканин
Джинс. Обробляйте спиртом або використовуйте засіб для видалення плям, розроблений для деніму. Джинс міцний, тому не бійтеся втирати засіб.
Спандекс/лайкра. Перед чищенням зробіть тест на непомітній ділянці. Використовуйте крапельку спирту, змийте холодною водою та дайте висохнути на повітрі. Потім виперіть.
Шкіра. Домашні засоби не підходять. Використовуйте спеціальний засіб для чищення шкіри та дійте швидко — бажано протягом 6 годин після появи плями.
Шовк. Змішайте воду та білий оцет 1:1, промокніть пляму м’якою щіткою. Протріть вологою тканиною та дайте висохнути. За потреби — звертайтесь до хімчистки.
Корисні поради
Завжди дійте якомога швидше — свіжа пляма набагато легше піддається очищенню.
Не використовуйте гарячу воду, якщо пляма ще не виведена.
Сушіть тільки на повітрі, поки не переконаєтесь у повному зникненні плями.
Незалежно від того, яке саме чорнило зіпсувало вашу річ — завжди є шанс повернути її до життя. Важливо мати під рукою правильні засоби, трохи терпіння та знати точну послідовність дій. А головне — не панікувати.