Як видалити пригорілі сліди з дна чайника / © Associated Press

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Такі плями не лише псують зовнішній вигляд, а й можуть сприяти неприємному запаху чи навіть зміні смаку води. На щастя, існують ефективні способи боротьби з такими плямами — без шкоди для посуду та з мінімальними зусиллями, саме про них розповіло видання Martha Stewart.

Звідки беруться сліди

Темні плями та пригорілі сліди на дні чайника можуть виникати з різних причин:

Цукрові речовини. Якщо ви кип’ятили воду з додаванням цукру (наприклад, для приготування напою чи сиропу), навіть незначні залишки можуть прилипнути до внутрішньої чи зовнішньої поверхні чайника. Коли чайник стоїть на плиті, ці речовини швидко карамелізуються та згорають.

Жири та олії. Під час смаження чи приготування жирної їжі бризки можуть випадково потрапити на чайник, особливо якщо він стоїть поруч на плиті. Під дією високої температури жир згорає та залишає темні сліди.

Жорстка вода. Якщо у вашому регіоні вода має високий вміст кальцію та магнію, після випаровування залишаються мінеральні солі, які утворюють білі чи жовтуваті плями, які з часом темніють.

Різке нагрівання. Якщо ви ставите чайник на вже розпечену плиту, це може спричинити термічний шок для матеріалу, особливо якщо чайник порожній чи у ньому мало води. У результаті — обвуглення дна.

Як безпечно та ефективно видалити пригорілі сліди

Для очищення вам знадобляться:

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гумові рукавички;

харчова сода;

білий оцет;

мийний засіб (рідкий для посуду чи порошок для посудомийної машини);

губка чи щітка;

тепла вода;

м’яка ганчірка.

Що робити

Замочування

Налийте у раковину чи велику миску гарячу воду (але не окріп) і додайте кілька крапель мийного засобу. Помістіть туди чайник так, щоб вода покрила дно. Залиште на 30 хв — 2 години, залежно від ступеня забруднення.

Харчова сода

Після замочування посипте дно чайника харчовою содою. За допомогою вологої губки чи щітки втирайте соду у плями круговими рухами. Якщо плями дуже стійкі, зробіть густу пасту з соди та кількох крапель води, нанесіть її на дно та залиште на 15–20 хв.

Сода та оцет

Для посиленого ефекту посипте плями содою, а зверху налийте оцет. Почнеться реакція — шипіння та піна. Залиште на 10 хв, потім потріть поверхню губкою. У більшості випадків плями зникнуть вже після першого разу.

Для дуже складних випадків

Якщо пригорілі залишки не зникли, повторіть процедуру кілька разів або додайте до води 1 ст. л порошку для посудомийної машини та прокип’ятіть чайник (лише якщо він не електричний!).

Як запобігти появі нових плям

Контролюйте температуру плити. Не ставте чайник на максимальний вогонь — повільне нагрівання безпечніше.

Уникайте перегріву. Завжди стежте, щоб у чайнику була вода перед тим, як ставити його на плиту.

Чайник — не підставка. Не залишайте його поруч з каструлями, в яких щось смажиться. Бризки олії — головний ворог чистоти дна.

Протирайте після кожного використання. Навіть якщо плям не видно — звичайна вода може залишити мінеральні відкладення, які згодом потемніють.

Використовуйте спеціальні підставки. Вони захищають чайник від прямого контакту з жиром або залишками їжі на плиті.

Навіть якщо ваш чайник уже має солідну «історію», не поспішайте його списувати. Трішки терпіння, правильні інструменти та домашні засоби — і він знову блищатиме, як новенький. А якщо зробити профілактику частиною побутової рутини — можна надовго забути про пригорілі плями.