Як видалити траву з клумб: прості хитрощі від досвідчених садівників

Клумба / © Credits

Реклама

Коли на ваші клумби з усіх боків наступає газонна трава — це може бути проблемою, адже позбутися її досить важко.

Як ефективно видалити траву з улюбленої клумби, розповідає GardeningKnowHow.

Мульчування

Покладіть кілька аркушів газети або розплющену картонну коробку на ділянки, де росте трава, і змочіть їх садовим шлангом. Це запобіжить розвіюванню газет вітром. Потім нанесіть зверху шар мульчі товщиною 5-7 см і попрощайтеся з травою. Обов’язково перекривайте паперові вироби, щоб не було щілин, через які може прорости трава. Трава буде придушена під газетою та мульчею.

Реклама

Ручне прополювання

Якщо у вас на клумбах повзе невелика кількість трави, ручне прополювання добре справляється. Використовуйте совок, щоб викопати кореневу систему. Якщо коріння все ще під землею, трава продовжуватиме рости та поширюватися

Хімічні засоби

Якщо ручне видалення трави або придушення трави вам не допомагає, існують деякі хімічні варіанти для видалення. Як у випадку з усіма хімічними засобами, завжди уважно читайте інструкції, одягайте належне захисне спорядження та не використовуйте їх у вітряний день. Завжди тримайте людей і тварин подалі від хімічних засобів, поки вони не висохнуть.

Профілактичні бар’єри

Тепер, коли ви успішно видалили траву зі своїх клумб, настав час не допустити її потрапляння повторно. Профілактичний бар’єр — ваш найкращий спосіб для подальшого контролю. Спочатку зробіть гарний край навколо вашої грядки за допомогою інструмента для обрізки країв. Це забезпечить вам гарний край для вашої нової огорожі. Потім ви можете встановити пластиковий або металевий бордюр, щоб трава не вростала назад у ваші грядки.

Реклама

Заповніть свою щойно облямовану грядку свіжою мульчею, щоб ваші рослини були здорові, а інші бур’яни не росли. Слідкуйте за своїми клумбами протягом року, щоб переконатися, що агресивна трава не росте під або над вашим ландшафтним бордюром. Як і все в садівництві, догляд є ключовим. Використовуйте інструмент для обрізки бордюрів восени, щоб зробити необхідні корекції бордюру, щоб утримати траву.