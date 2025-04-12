Як видалити віск із килима: корисні поради

Як видалити віск з килима / © Credits

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Ситуація здається безнадійною, однак насправді — усе не так страшно. З воском можна впоратися навіть удома, не звертаючись до хімчистки. Головне правило — діяти розважливо та обережно. Видання Real Simple розповіло, як видалити віск з килима швидко, ефективно та без шкоди для поверхні.

Підготовка: захистіть підлогу та тканину

Перш ніж братися до очищення, переконайтеся, що ви не створите нових проблем. Якщо килим лежить на дерев’яній підлозі, обов’язково підкладіть поліетилен (наприклад, пакет для сміття) під забруднену ділянку. Це допоможе уникнути потрапляння вологи з мийних засобів на дерево, яке може потемніти чи деформуватися.

Порада: ті самі методи підходять і для м’яких меблів. Просто не допускайте надмірного зволоження тканини — це може призвести до появи цвілі. Для прискорення сушіння поставте поруч вентилятор.

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Що вам знадобиться

Поліетиленовий пакет

Стара пластикова картка, тупий ніж або ложка

Праска

Вакуум

Кубики льоду

Ізопропіловий (медичний) спирт

Кисневий відбілювач

Перекис водню

Паперові рушники чи білі серветки

Як видалити віск із килима

Охолодження — ключ до успіху

Не поспішайте витирати віск, поки він ще теплий. Гарячий віск глибше проникає у волокна та лише ускладнює завдання.

Наповніть пакет кількома кубиками льоду.

Покладіть його на забруднену воском ділянку килима.

Залиште на 10–15 хв, поки віск повністю не затвердіє.

Порада: не прикладайте лід безпосередньо до ворсу — це може викликати надмірне зволоження.

Обережне видалення твердого воску

Коли віск застигне:

Акуратно зішкребіть його краєм старої банківської картки, тупого ножа чи чайної ложки.

Дійте поступово, шарами.

Після кожного зішкрібання оброблену ділянку пропилотяжте, щоб прибрати дрібні часточки.

Видалення залишків у волокнах

Навіть після механічного очищення у ворсі залишаються частинки воску. Щоб їх прибрати:

Складіть 4–6 шарів білих паперових рушників і покладіть на пляму.

Увімкніть праску на середній режим.

Обережно прикладіть праску до рушників — не прасуйте! Просто натисніть, щоб тепло розплавило віск і дало йому ввібратися у папір.

Переміщуйте паперові рушники, щойно на них з’являються жирні плями.

Повторюйте, доки віск більше не буде вбиратися.

Як видалити барвник від кольорових свічок

Багато ароматичних свічок мають барвники. Навіть після видалення воску на килимі можуть залишитися кольорові плями. Ось як з ними боротися:

Для будь-якого килима: нанесіть кілька крапель спирту на пляму та промокніть серветкою. Повторюйте, доки не зникне колір.

Для синтетичних килимів: приготуйте пасту з кисневого відбілювача та води. Нанесіть її на пляму, залиште на 4–6 годин, а потім видаліть залишки пилотягом.

Для білих килимів: нанесіть трохи перекису водню. Це природний окислювач, який допоможе знебарвити залишки пігменту.

Увага: перед використанням будь-якого засобу протестуйте його на непомітній ділянці — особливо якщо маєте дорогий, антикварний чи вовняний килим.

Фінальні штрихи

Коли пляма зникне:

Пропилотяжте килим, щоб підняти волокна.

Якщо ділянка все ще здається жирною чи притягує пил — повторіть обробку теплою праскою та паперовими рушниками.

Дайте килиму повністю висохнути — лише після цього приберіть поліетилен або поставте меблі на місце.

Порада:

Якщо ви часто використовуєте декоративні свічки, ставте їх на підставки з високими бортиками чи у скляні ємності. Це допоможе уникнути розливу воску та зайвого прибирання.

Краплі воску на килимі — неприємність, яка трапляється навіть у найохайніших господарок. Але, маючи під рукою правильні інструменти, трохи терпіння та ці поради, ви легко впораєтесь із проблемою, не пошкодивши улюблений текстиль.