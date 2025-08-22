Як виявити ознаки гіпотиреозу у собак: корисні поради

Коргі / © Associated Press

Попри серйозність, діагноз не є вироком, за умови вчасного звернення до ветеринара хвороба добре піддається контролю, а чотирилапий улюбленець може жити повноцінним і щасливим життям, про це розповіло видання Daily Paws.

Що таке гіпотиреоз і причини його виникнення

Щитоподібна залоза, розташована біля трахеї, виробляє важливі гормони — тироксин (T4) і трийодтиронін (T3), які відповідають за швидкість обміну речовин. Коли їхній рівень знижується, у собаки сповільнюється метаболізм, а це викликає різноманітні симптоми.

У понад 90% випадків причини дві:

Лімфоцитарний тиреоїдит — спадкове аутоімунне захворювання, за якого імунна система «атакує» власну щитоподібну залозу.

Ідіопатична атрофія — заміщення тканинної залози жировою, причина якого досі не з’ясована.

Інші випадки трапляються рідко та можуть бути пов’язані з пухлинами щитоподібної залози.

Які собаки у зоні ризику

Найчастіше гіпотиреоз вражає собак середнього та старшого віку (4–10 років). Схильність мають переважно середні та великі породи:

лабрадор-ретривер,

доберман,

ірландський сетер,

боксер,

кокер-спанієль,

ердельтер’єр,

мініатюрний шнауцер,

такса.

Також зауважено, що кастровані собаки та стерилізовані самки вразливіші до цієї недуги.

Ознаки гіпотиреозу

Симптоми гіпотиреозу часто маскуються під інші хвороби, тому уважність господаря має ключове значення. Найпоширеніші прояви:

раптовий набір ваги, навіть без зміни апетиту;

млявість, апатія, швидка втомлюваність;

суха, тьмяна шерсть, надмірне линяння;

непереносимість холоду;

схильність до шкірних і вушних інфекцій.

Рідше можуть спостерігатися уповільнений ріст шерсті, потовщення шкіри, пігментація, судоми, проблеми з розмноженням або характерний «сумний» вираз морди через ослаблені м’язи.

Встановлення діагнозу

Через неспецифічність симптомів гіпотиреоз часто діагностують неправильно. Тому важливо проводити лабораторні аналізи:

Загальний Т4 — скринінг, який виявляє підозру на гіпотиреоз.

Вільний Т4 — точніший тест, який підтверджує діагноз.

Ветеринар обов’язково врахує результати аналізів у поєднанні з клінічною картиною, щоб виключити інші захворювання.

Лікування

Гіпотиреоз у собак невиліковний, але добре піддається корекції. Основний метод — довічне приймання левотироксину (синтетичного гормону щитоподібної залози).

Схема лікування:

початкова доза підбирається залежно від ваги;

через 4–6 тижнів перевіряють рівень Т4 і коригують дозу;

надалі контрольні аналізи проводять кожні 6 місяців.

Видимі поліпшення з’являються поступово, енергійність повертається через кілька тижнів, шерсть і вага нормалізуються за 1–2 місяці.

Важливо: самолікування небезпечне. Домашні «народні засоби» чи зміна дози без консультації ветеринара можуть нашкодити.

Гіпотиреоз — поширене захворювання у собак, яке часто залишається непоміченим. Проте рання діагностика та правильне лікування дозволяють повністю контролювати хворобу. Якщо ваш улюбленець став не таким активним, почав швидко набирати вагу чи має проблеми з шерстю, це вагомий привід звернутися до ветеринара.