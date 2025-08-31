Як використовувати борошно у саду для боротьби зі шкідниками та стимулювання росту рослин / © Credits

Борошно не лише харчовий інгредієнт для випічки, а й доступний, безпечний та екологічний засіб, який допоможе позбутися шкідників, покращити стан ґрунту, а також підживити рослини. І найприємніше, що на відміну від магазинних добрив та хімікатів, борошно є у кожному домі, про це розповіло видання Martha Stewart.

Як борошно допомагає у саду

Відлякує шкідників природним способом. Борошно ефективне проти попелиці, капустяних гусениць та жуків. Легкий ранковий «пил» із борошна, нанесений на листя, прилипне до комах і зробить для них харчування практично неможливим. Таким чином ви врятуєте рослини без застосування агресивних хімікатів. Важливо не перестаратися, адже надлишок борошна може привабити мурах або викликати появу плісняви у вологу погоду. Борошно також можна сипати на мурашині стежки. Це збиває їхній «слідовий аромат» і комахи втрачають дорогу до їжі.

Гальмує ріст бур’янів. Поєднання борошна з невеликою кількістю солі — природний гербіцид для бур’янів, які проростають у тріщинах між плиткою чи у шпаринах доріжок. Такий засіб діє на корені та запобігає подальшому росту. Але будьте уважні, використовуйте цей метод лише на ділянках, де немає культурних рослин, адже суміш може пошкодити й корисні садіння.

Збагачує компост. Будь-яке борошно, пшеничне, гречане, вівсяне, кокосове, чудово підходить для компостної купи. Воно належить до так званих «коричневих відходів», багатих на вуглець, які допомагають підтримувати правильний баланс у компості. Єдина умова — додавати борошно невеликими порціями та добре перемішувати, інакше можна привабити гризунів.

Підживлює ґрунт і стимулює ріст рослин. Борошно містить азот, необхідний для росту рослин і розвитку ґрунтових мікроорганізмів. Якщо ґрунт на ділянці бідний, можна час від часу присипати його невеликою кількістю борошна, злегка перемішуйте з землею та добре поливайте. Це натуральна альтернатива добривам, особливо корисна для городніх культур.

«Індикатор вітру». Цей метод оцінять садівники, які застосовують органічні спреї чи добрива. Щоб зрозуміти, у який бік дме вітер і уникнути потрапляння засобу на ніжні рослини, достатньо кинути у повітря дрібку борошна. Воно покаже напрям руху повітряних потоків.

На що звернути увагу

Не переборщіть. Надмірне використання може привабити комах і викликати розвиток цвілі.

Не сипте на всю грядку. Лише локально та у помірних кількостях.

Використовуйте лише харчове борошно. Не застосовуйте борошняні суміші з добавками, розпушувачами чи спеціями.

Чому саме борошно

Воно безпечне для дітей та домашніх улюбленців.

Це дешевий та доступний засіб, який завжди під рукою.

Екологічна альтернатива хімічним препаратам.

Борошно може стати вашим секретним садовим помічником, адже воно допоможе боротися зі шкідниками, підтримати родючість ґрунту та зробити догляд за рослинами простішим.