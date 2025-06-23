Як використовувати олію німу для оброблення рослин від шкідників та хвороб / © Credits

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Олія німу (або німова олія) — це природний пестицид, отриманий із насіння дерева німу, яке росте в Індії. У садівництві її цінують за потужні антибактеріальні, інсектицидні та фунгіцидні властивості, про це розповіло видання Martha Stewart.

Це органічний засіб, який підходить як для кімнатних, так і для садових рослин. Найголовніше — він безпечний для людей, домашніх тварин та корисних комах (наприклад, бджіл), якщо його правильно застосовувати.

Як діє олія німу

Олія німу містить активну речовину азадірахтін, яка:

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Порушує цикл розвитку шкідників (вони не ростуть, не розмножуються та не линяють).

Відлякує комах запахом і смаком.

Пригнічує грибкові інфекції (зокрема борошнисту росу, іржу, плямистість листя).

Кого «перемагає» олія німу:

Попелицю

Білокрилку

Павутинного кліща

Щитівку

Трипсів

Мучнистого червця

Коли та як часто застосовувати

Періодичність:

Для профілактики — раз на 10–14 днів.

У разі активного зараження — раз на 7 днів, поки проблема не зникне.

Краще обприскувати ввечері, коли сонце вже не таке активне, щоб уникнути опіків на листках.

Чого не можна робити

Олія німу — хоч і природний, але досить потужний засіб. Важливо бути обережними:

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Не використовуйте, якщо:

Рослина молода, щойно пересаджена чи має зневоднений вигляд.

Температура на вулиці дуже висока чи дуже низька.

У вас ростуть чутливі культури:

Не рекомендується для:

Зеленої цибулі, салату, шпинату, руколи

Базиліку, кропу, кінзи, петрушки, чебрецю

Капустяних культур (броколі, капуста, кольрабі, брюссельська капуста)

Як правильно обробити рослину

Вам знадобиться:

Олія німу (придбати можна у садових центрах або аптеках для органічного землеробства)

Тепла вода

Розпилювач (пульверизатор)

Класичний рецепт суміші:

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олія німу 1 ч. л

вода 1 л

рідке мило 1–2 краплі

Інструкція:

Добре збовтайте суміш. Проведіть тест на окремому листочку — зачекайте 24 години. Якщо реакції немає — обприскай всю рослину: листя (зверху та знизу), стебла, ґрунт навколо. Уникайте оброблення у сонячну погоду чи за сильного вітру. Повторюйте оброблення кожні 7–14 днів.

Часті запитання

Чи безпечне використання олії німу для всіх рослин? Ні, уникайте оброблення листових овочів та деяких пряних трав. Завжди робіть тест на чутливість.

Скільки зберігається олія німу? У щільно закритій пляшці — до 2–4 років. Зберігайте у темному, прохолодному місці. Розведену суміш використовуйте протягом доби.

Як швидко вона діє? Комахи починають гинути через 2–5 днів після оброблення. Після цього ефект може тривати до тижня.

Чи залишає вона запах? Так, специфічний — трохи «горіхово-гіркий». Але він швидко вивітрюється.

Якщо ви хочете мати здорові, пишні рослини без використання хімії, варто дати шанс олії німу. Це — екологічно, ефективно та доступно. Коли ви правильно застосовуєте цей засіб, то можете контролювати більшість найпоширеніших шкідників і грибків.