Як використовувати скошену траву з користю для вашого саду

Скошена трава / © Associated Press

Видання Martha Stewart розповіло, як правильно використовувати трав’яні залишки, щоб підтримувати ґрунт, рослини та красу ландшафту. Насправді зелені залишки — справжній скарб для вашого саду. Вони можуть підживлювати ґрунт, допомагати рослинам рости, зменшувати бур’яни та економити ваші ресурси. Тож розберімося, як правильно використовувати скошену траву, щоб ваш сад квітнув і тішив протягом усього сезону.

Залишайте траву на газоні для покращення ґрунту

Один із найпростіших способів використання скошеної трави — залишати її на газоні після підстригання. Використання мульчувальної насадки на газонокосарці подрібнює траву на дрібні шматочки, які швидко перегнивають.

Переваги:

Трава повертає у ґрунт важливі поживні речовини, такі як азот, фосфор і калій.

Поступово підвищується вміст органічної речовини у ґрунті, а це покращує його структуру та водоутримувальну здатність.

Зменшується потреба у додаткових добривах.

Додавайте траву до компосту

Скошену траву можна додавати до компостної купи, але важливо враховувати оброблення газону:

Без гербіцидів: якщо газон не обробляли хімічними препаратами, траву можна сміливо компостувати.

З гербіцидами: деякі хімікати можуть залишатися у ґрунті та компості й пошкодити овочі чи декоративні рослини. У таких випадках компост використовувати не можна.

Порада: для кращого компостування чергуйте «зелені» (свіжа трава, кухонні відходи) та «коричневі» матеріали (сухі листя, гілочки). Це забезпечить правильний баланс азоту та вуглецю та швидше розкладання.

Використовуйте траву як мульчу для клумб і дерев

Подрібнена трава — відмінна мульча для квітників, декоративних кущів і молодих дерев.

Наносьте тонкий шар (1–2 см), щоб пригнічувати ріст бур’янів, утримувати вологу та регулювати температуру ґрунту.

Уникайте товстих шарів, адже вони можуть утворювати щільний килим і перешкоджати циркуляції повітря.

Важливо: скошена трава може містити насіння газонних трав, тому для квітників варто мульчувати лише після належного компостування.

Додавайте траву до вермікомпосту

Вермікомпостування — це процес використання черв’яків для перероблення органічних залишків.

Черви перетворюють траву на багатий на поживні речовини гумус.

Такий гумус значно покращує структуру ґрунту та його родючість.

Використовуйте лише траву без пестицидів і гербіцидів, адже хімікати можуть зашкодити черв’якам.

Готуйте «трав’яний чай» для підживлення рослин

Зі скошеної трави можна зробити рідке органічне добриво, так званий трав’яний чай.

Як приготувати:

Наповніть великий контейнер (5-10 л) свіжою травою. Додайте до нього дощову чи відстояну воду. Періодично перемішуйте протягом кількох днів. Процідіть рідину та розбавте водою у співвідношенні 1:10 перед поливом рослин.

Цей засіб швидко насичує ґрунт азотом та іншими мікроелементами та не перевантажує рослини добривами.

Увага: не використовуйте траву з хімічним обробленням, щоб не зашкодити рослинам.

Поради

Косіть газон регулярно, щоб трав’яна маса була меншою та швидше перегнивала.

Перемежовуйте мульчування та компостування для різноманітності поживних речовин у ґрунті.

Для декоративних рослин використовуйте лише перевірену траву без насіння бур’янів.

Використання скошеної трави — простий та економічний спосіб підвищити родючість ґрунту, зменшити потребу у хімічних добривах та зробити сад здоровішим і красивішим. Навіть після однієї стрижки газону ви можете подарувати своєму саду цінні поживні речовини та побачити, який він рясний та соковитий.