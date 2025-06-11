Підготовка до наступного сезону: як випрати об’ємний зимовий верхній одяг вдома

Як випрати об’ємний зимовий верхній одяг вдома / © Credits

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Прати зимові куртки та пуховики після кожного виходу на вулицю немає потреби, про це розповіло видання Real Simple. Зазвичай достатньо 3–5 разів за весь сезон активного використання. Однак є кілька нюансів:

Якщо на одязі з’явилися плями, їх потрібно усунути якомога швидше.

Рукавички, шапки та шарфи варто прати частіше — вони контактують із руками, волоссям, шкірою, транспортними поручнями й накопичують мікроби.

Перед зберіганням на літо весь зимовий одяг обов’язково потрібно випрати, щоб уникнути неприємних запахів, появи плям та розмноження молі.

Як прати пуховики та об’ємні зимові куртки вдома

Пуховики — особлива категорія верхнього одягу, яка вимагає делікатного прання, щоб зберегти форму наповнювача та теплоізоляційні властивості.

Що вам знадобиться

Гель або порошок для прання без барвників

Декілька махрових рушників

Спеціальні м’ячики для сушіння чи чисті тенісні м’ячики

Сітчастий мішок для прання (для делікатних речей)

Що робити

Ознайомтесь з ярличками на одязі. Перед пранням уважно прочитайте рекомендації виробника. Деякі пуховики потребують лише ручного прання чи мають обмеження щодо температури води. Підготовка одягу. Застебніть усі блискавки, липучки, ґудзики та перевірте кишені. За потреби закріпіть ослаблені шви чи дрібні дефекти, щоб вони не збільшились у пральній машині. Прання. Використовуйте рідкий мийний засіб для делікатних тканин без відбілювачів і барвників. Для автоматичної пральної машини оберіть режим «Делікатний» чи «Пухові вироби». Температура води — холодна чи максимум 30°C. Додайте до барабана 2-3 махрових рушники — вони допоможуть рівномірно розподілити вагу речей. Полоскання. Рекомендується провести додатковий цикл полоскання, щоб ретельно видалити залишки мийного засобу. Сушіння. Пуховики можна сушити у сушильній машині на низькій температурі разом із сушильними м’ячиками чи тенісними м’ячиками (попередньо помістіть їх у чисті шкарпетки). Вони допомагають розбивати грудочки пуху, щоб він рівномірно розподілився. Якщо сушарки немає — розкладіть виріб горизонтально, регулярно струшуючи та розбиваючи пух.

Як прати зимові аксесуари: шапки, шарфи, рукавички

Невеликі зимові речі також потребують особливої уваги.

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Підготовка

Завжди читайте ярлички: шерсть, кашемір, меринос вимагають особливо делікатного догляду.

Якщо є плями — обробіть їх перед пранням плямовивідником для делікатних тканин, залишивши на 5–10 хв.

Прання

Помістіть аксесуари в спеціальні сітчасті мішки.

Оберіть делікатний режим і холодну воду.

Використовуйте м’який мийний засіб.

Сушіння

Найбезпечніше сушити аксесуари горизонтально на рушнику.

Не розвішуйте вовняні речі, щоб уникнути деформації.

Деякі синтетичні шапки можна сушити у сушарці на низькій температурі.

Що не варто прати вдома

Деякі речі краще все ж таки залишити фахівцям:

Натуральне хутро

Шкіряні та замшеві вироби

Дорогі вовняні пальта з підкладкою

Такі матеріали потребують професійного чищення, оскільки домашні методи можуть зіпсувати їхній зовнішній вигляд, колір і текстуру.

Як правильно зберігати зимовий одяг

Щоб ваш зимовий гардероб довше зберігав свіжий вигляд:

Перед зберіганням ретельно виперіть одяг.

Використовуйте герметичні пластикові контейнери чи вакуумні пакети.

Додайте до упаковки саше з лавандою чи спеціальні засоби проти молі.

Зберігайте у сухому, прохолодному місці, захищеному від прямих сонячних променів.

Догляд за зимовим гардеробом не обов’язково повинен бути дорогим чи складним. Дотримуйтеся простих правил і ви зможете самостійно чистити об’ємний зимовий одяг вдома, заощаджувати гроші та зберігати речі у чудовому стані на довгі роки.

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