Як випрати шкіряну куртку та не зіпсувати її: корисні поради / © Getty Images

Реклама

Видання Martha Stewart розповіло, як очистити улюблений шкіряний виріб і не зіпсувати матеріал, а також зібрало дієві поради з догляду за шкірою, щоб ви змогли самостійно підтримувати свою куртку у відмінному стані.

Перевірте ярлик. Перед будь-яким чищенням обов’язково перевірте ярлик на куртці. Деякі моделі вимагають лише сухого чищення. Інші мають спеціальні інструкції щодо догляду. Це допоможе уникнути непоправних помилок.

Легке очищення від пилу та бруду. Шкіра не любить воду у великій кількості, тож спочатку зніміть пил та бруд м’якою сухою тканиною. Для легких забруднень можна трохи змочити тканину водою, але щоб вона повністю не мокла. Легке протирання допомагає підтримувати шкіру чистою без шкоди для її структури.

Використовуйте м’який очищувач. Для домашнього догляду рекомендується невелика кількість рідкого мила чи спеціального засобу для шкіри, який треба розвести з водою. Потім вмочіть чисту м’яку тканину к розчин і обережно протріть куртку та одразу пройдіться вологою тканиною, щоб видалити залишки мила. Головне — легкий дотик, не терти та не заливати куртку водою.

Сушіння . Ніколи не сушіть шкіряну куртку на батареї чи під прямим сонячним світлом. Залиште її природно сушитися у провітрюваному приміщенні. Уникайте джерел тепла, щоб шкіра не тріснула та не втратила форму.

Кондиціювання шкіри. Щоб куртка залишалася м’якою та еластичною кожні 6–12 місяців наносьте якісний кондиціонер для шкіри. Після оброблення повісьте куртку на м’яку плічку у прохолодному сухому місці, а для зберігання використовуйте чохол, який дихає, а не пластиковий пакет.

Як працювати зі плямами

Легкі розливи чи плями: акуратно промокніть сухою тканиною, не розтирайте.

Використовуйте рідкий засіб для шкіри з нейтральним pH.

Після очищення нанесіть живильний бальзам, щоб шкіра не пересихала та не тріскалася.

Не намагайся видалити пляму агресивно, так можна залишити слід або пошкодити поверхню.

Поширені помилки

Замочування: шкіра не любить воду.

Жорсткі засоби: побутова хімія, оцет або алкоголь сушать і псують шкіру.

Пряме тепло: батареї, сонце чи фен можуть назавжди пошкодити куртку.

Коли звернутися до професіоналів

Плями не відходять, шкіра тріскається чи пахне затхлістю.

Куртка цінна, вінтажна чи з дорогого матеріалу.

Домашній догляд допомагає підтримувати куртку між сезонами, але серйозні проблеми краще довірити професіоналам.

Реклама

Шкіряна куртка може служити роками, якщо знати базові правила догляду. Пам’ятайте, краще берегти куртку сьогодні та вона на роки залишиться у вашому гардеробі.