Як вирощувати та доглядати за гостами: повна інструкція від досвідчених садівників

Гости — це тіньовитривалі багаторічні рослини з привабливим листям, які належать до виду Hosta spp. Вони добре ростуть у затінених місцях, але можуть витримувати й певну кількість сонця за умови належного догляду. Гости, відомі своєю щорічною відновлюваністю, є популярним вибором для садівників, а деякі їхні види можуть успішно рости навіть у горщиках. Завдяки своєму кущовому росту з кореневищ вони пропонують різноманітні розміри квітів і кольори листя.

Гости можна садити ранньою весною або ранньою осінню, але важливо зазначити, що вони можуть бути токсичними для домашніх тварин.

Як садити гости та як за ними доглядати, розповідає The Spruce.

Гости зазвичай висаджують як горщикову розсаду або гігантські корені. Їх вважають тінистими рослинами, але трохи сонця вранці для них корисно. Не садіть їх у постійно спекотних і сонячних місцях.

Садіння

Висаджуйте гости на відстані приблизно 1–1,5 м одну від одної, залежно від розміру рослини, та розпушіть ґрунт вглиб приблизно на близько 30 сантиметрів. Розсаду треба садити на ту ж глибину, на якій вона була в контейнері. Ви можете розпочати садіння на початку весни, щойно ґрунт розтане, або восени, за 30 днів до перших заморозків.

Освітлення

Гости можуть виживати в повній тіні, але більшість сортів найкраще росте, коли протягом кількох годин щодня на них потрапляє розсіяне сонячне світло. Якщо рослини мають зелено-жовте строкате листя, ранкове сонце допомагає посилити жовтий відтінок.

Ґрунт

Гости стійкі до більшості типів ґрунту за умови, що вони добре пропускають воду. Не висаджуйте рослини у глинисту землю, яка занадто довго утримує вологу. Вони також полюбляють багатий ґрунт, насичений органічними речовинами з кислим рівнем pH.

Зволоження

Поливайте гости за потреби, щоб ґрунт залишався вологим, але не перезволоженим. Після того, як рослини приживуться, вони можуть переносити періодичну сухість ґрунту, але не витримають тривалих періодів посухи. Краще поливати рідше, але рясніше, ніж часто, але поверхнево.

Температура й вологість

Гости не вибагливі до температури й вологості та можуть рости в найрізноманітніших кліматичних умовах. Найкраще садити їх у місці, захищеному від сильних вітрів.

Підживлення

Найкращий і найпростіший спосіб підживити гости — додати здоровий шар компосту до ґрунту навесні. Це забезпечує його поживними речовинами та сприяє розвитку ґрунтового харчового ланцюга.

Також можна підживлювати гости збалансованим органічним добривом, яке вноситься після садіння або навесні, коли рослини починають проростати. Але будьте обережні, щоб гранули добрива не потрапили на листя, оскільки вони можуть спричинити опіки.

Види гостів

Описати гости одним реченням майже неможливо, оскільки існує понад 2000 сортів, доступних у широкому діапазоні розмірів.

Кольори листя можуть варіюватися від блідо-жовтого до найглибшого синьо-зеленого, також є багато строкатих сортів. Форма листя може бути найрізноманітнішою: від довгих і мечоподібних до величезних та округлих з гофрованою текстурою.

Розміри гостів

Садівники зазвичай класифікують рослини за розміром:

мініатюрні: виростають до 23 см заввишки

маленькі: виростають до 23–38 см заввишки

середні: виростають до 40–53 см заввишки

великі: виростають до 56–74 см заввишки

гігантські: виростають до 76 см заввишки, деякі — до 122 см заввишки

Обрізання

Деякі садівники обрізають квітконоси, щойно вони з’являються, хоча інші визнають цінність білих або фіолетових квітів для бджіл та інших запилювачів. Якщо ви вирішили дати квітам цвісти, обріжте стебла після того, як вони відцвіли.

Розмноження гостів

Якщо ви хочете розмножити гости, їх легко розділити та пересадити. Достатньо навіть дуже невеликого шматочка кореня, щоб виростити нову рослину. Ось як це зробити:

Восени або ранньою весною за допомогою гострої лопати або заступу викопайте всю рослину, звільнивши її від ґрунту. Розділіть кореневу грудку на сегменти руками, якщо можливо, або скористайтеся садовою лопаткою чи лопатою, якщо кущ занадто щільний. Кожен сегмент повинен мати кілька листків, але навіть невеликий голий шматочок кореня зазвичай приживається і пускає нові пагони. Висадіть рослини в потрібному місці. Якщо триматимете їх вологими, вони збережуться протягом кількох тижнів до пересадження.

Садіння і пересадження гостів

Гости в горщиках, наповнених звичайним магазинним ґрунтовим субстратом, можуть добре рости. Особливих вимог до ємностей немає, але вони повинні бути принаймні такого ж розміру, як розмах листя дорослої рослини, і мати дренажні отвори. Використовуйте стандартний магазинний ґрунт із хорошим дренажем.

Пам’ятайте, що рослини в контейнерах чутливі до перепадів температур, тому може знадобитися вкрити вуличні горщики в теплицях або неопалюваному гаражі (чи закопати їх у садовий ґрунт) на зиму в регіонах з холодним кліматом.

Якщо ви вирощуєте гости в горщиках у приміщенні, розмістіть їх у місці з яскравим непрямим освітленням і часто поливайте — взимку повітря у приміщенні зазвичай досить сухе. Пам’ятайте, що рослинам знадобиться шеститижневий період охолодження в якийсь момент протягом зими.

За бажанням ви можете пересадити гости, вирощені в контейнерах, на початку весняного вегетаційного періоду. Пересадження може знадобитися, оскільки рослина з часом розростається, але багато сортів можуть залишатися в одному горщику протягом багатьох років.

Зимівля

Щоб доглядати за гостами восени, продовжуйте їх поливати, але зменште підживлення. Листя природним чином почне відмирати. В цей момент найкраще зрізати рослини до самої землі, щоб запобігти зараженню зів’ялого листя шкідниками або хворобами.

Гости взимку загалом морозостійкі та чудово виживають. У прохолоднішому кліматі корисно додати шар сухої мульчі поверх коріння, щоб утеплити його. Рослини в горщиках, які залишаться взимку на вулиці, найкраще закопати в саду до краю контейнерів, а потім прикрити мульчею.

Поширені шкідники та хвороби гостів

Слимаки й равлики прогризають у листі нерівні дірки та можуть знищити рослини, якщо не вжити заходів. Для виловлення і знищення цих шкідників доступні різноманітні приманки.

Листові нематоди можуть спричинити побуріння листя між жилками. Уражені рослини найкраще видалити та знищити, оскільки хімічні засоби боротьби надзвичайно токсичні для диких тварин і риб.

Олені та кролики обожнюють листя гости. Висадіть їх там, де вони не будуть для тварин ласощами, або розгляньте можливість використання комерційного репелента для ваших рослин.

Антракноз часто поширений за теплої й вологої погоди. На листі уражених рослин з’являються великі нерівномірні плями, оточені темними краями. Превентивне обприскування фунгіцидами навесні може запобігти захворюванню, але щойно воно розвинеться, рослини зазвичай потрібно видаляти та знищувати.

Іноді також спостерігаються плямистість листя і гниль крони. Фунгіциди та поливання біля коренів можуть допомогти запобігти цьому захворюванню, але сильно уражені рослини, можливо, доведеться видалити.

Як домогтися цвітіння гостів

Більшість людей вирощує гости заради кольору й текстури їхнього листя, а не заради квітів. Багато хто навіть вважає їх непривабливими та обрізає квітконоси ще до того, як вони розпустяться. Квіти гости приваблюють запилювачів і можуть наповнити сад ледь помітним, приємним ароматом.

Достатньо сонячного світла й води — це зазвичай усе, що потрібно для цвітіння гостів. Хоча ці рослини відомі як тіньовитривалі, вони майже не цвітуть, якщо посадити їх у густій ​​тіні, де взагалі не проникає сонячне світло. Деякі сорти не цвітуть рясно, поки не дозріють.

Поширені проблеми з гостами

Гости не мають більшості серйозних проблем, а ті, що все ж трапляються, зазвичай косметичні та рідко призводять до загибелі рослини. Ось деякі поширені проблеми, які спостерігаються у них:

Дірки в листі. Якщо ви бачите нерівні дірки в листі, це зазвичай свідчить про пошкодження слимаками й равликами. Утримання ділянки навколо рослин без сміття відлякує цих шкідливих молюсків.

Пошматоване листя. Градові бурі можуть серйозно пошкодити листя гости, що іноді призводить до виникнення хвороб. Уражене листя треба видалити, і рослина незабаром відновиться.

Обгорілі краї листя. Коричневі, зморщені краї на листі гости зазвичай виникають через надмірне сонце, яке його обпікає. Влітку добре поливайте рослину і, за можливості, забезпечте їй тінь. Сильно уражене листя можна обрізати та викинути, на його місці виросте нове.

Плями на листі. Зазвичай це ознака якогось грибкового або бактеріального захворювання. Запобігайте їм, забезпечуючи достатню відстань між рослинами та поливаючи їх за допомогою шлангів, а не обприскуючи зверху.

Листя жовтіє, ріст затримується. Часто це є ознакою гниття крони. Ваша рослина, ймовірно, постраждала від надмірного поливання або опадів. Сильно уражені рослини потрібно видалити і знищити.

Як використовувати гости в ландшафті

Найчастіше гости висаджують у тінистих садах, де їхнє декоративне листя освітлює похмурі ділянки. Вони мають гарний вигляд у групах або масивах, а також є ефектними фоновими рослинами або одиничними екземплярами в тінистих місцях чи лісових садах.

Скільки живуть гости

Ці рослини — одні з найдовговічніших багаторічників. Відомі численні випадки, коли гости жили понад століття і переживали своїх господарів.

Чи їдять олені гости

Відомо, що голодні олені за ніч можуть знищити весь сад, засаджений гостами. Найкращим засобом запобігти цьому є огорожа або садіння гостів серед інших рослин, які є відомими відлякувачами цих тварин, як-от трави, папороті та нарциси.