Як виростити апельсинове дерево з насіння та насолоджуватися соковитими плодами роками / © Associated Press

Реклама

Думка про те, щоб виростити апельсинове дерево власноруч, звучить як магія. Але видання Martha Stewart переконує, що це цілком реально, навіть якщо ви живете не на Сицилії, а у звичайній міській квартирі. Апельсинове дерево — це не просто декоративна рослина з блискучим листям і ароматними квітами. Це символ спокою, свіжості та маленького дива, яке ви створюєте власними руками.

Чого очікувати

Вирощування апельсина з насіння — це «гра на довгу дистанцію». Родити дерево може почати через 7–10 років. І не завжди його плоди будуть ідентичними до «батьківського» апельсина, адже більшість комерційних цитрусів є гібридами.

Але не поспішайте розчаровуватись, навіть без урожаю апельсинове дерево — це вічнозелена окраса дому, яка наповнює кімнату легким цитрусовим ароматом і справжньою тропічною енергією. Це про задоволення від процесу, а не лише результат.

Реклама

Як посадити апельсинове дерево з насіння

Процес не складний — просто вимагає трохи терпіння та послідовності.

Підготовка насіння

Оберіть стиглий, соковитий апельсин.

Вийміть насіння, промийте та замочіть у воді на 1–2 дні, щоб позбутися залишків м’якуша.

Зніміть тонку оболонку з насінини, можна легенько потерти паперовим рушником.

Пророщування

Покладіть насіння між вологими серветками чи ватними дисками.

Помістіть їх у герметичний пакет і залиште у теплому темному місці, наприклад, біля батареї.

Через 10–14 днів з’являться маленькі корінці.

Пересадження у ґрунт

Візьміть невеликий горщик із дренажними отворами.

Наповніть легким, поживним субстратом для цитрусових або універсальною сумішшю з піском.

Посадіть насіння на глибину приблизно 1 см, корінцем вниз.

Полийте та поставте на сонячне підвіконня чи під лампу.

Порада: накрийте горщик прозорою кришкою чи плівкою, так створиться мінітеплиця.

Догляд за молодим деревцем

Апельсинове дерево любить світло, тепло та вологу, але не надлишок води.

Світло : мінімум 8–10 годин на день. Ідеально — південне вікно чи фітолампа.

Температура : комфортно при +20–27°C, не нижче +10°C.

Полив : коли верхній шар ґрунту підсохне. Уникайте застою води.

Вологість: обприскуйте листя раз на кілька днів, особливо взимку.

Цитрусові не люблять холодного повітря. Якщо поруч батарея, поставте мисочку з водою для зволоження.

Реклама

Коли та як пересаджувати

Через рік-два, коли деревце стане міцнішим (6–8 см у висоту), його можна пересадити у більший горщик або, якщо клімат дозволяє, на вулицю.

Якщо у вас є сад:

Висаджуйте навесні, після заморозків.

Оберіть сонячне місце з легким, дренованим ґрунтом.

Викопайте ямку, додайте компост і посадіть саджанець так, щоб верх кореневої грудки був на рівні землі.

Рясно полийте, потім раз на тиждень — залежно від погоди.

Якщо ви залишаєте дерево у горщику:

Оберіть велику керамічну чи пластикову ємність (на 25% більшу за попередню).

Використовуйте спеціальний ґрунт для цитрусових.

Після пересаджування кілька тижнів тримайте дерево у півтіні, а потім поступово перемістіть на сонце.

Догляд за дорослим деревом

Світло . Апельсини обожнюють сонце — 8–10 годин на день обов’язково.

Ґрунт . Слабокислий (pH 6–7), пухкий та багатий на органіку.

Вода. Поливайте глибоко, але не часто — приблизно 1 раз на тиждень. Коріння не повинно стояти у воді.

Температура . Оптимально — +18–30°C. За температури нижче +10°C рослина впадає у спокій.

Добриво. Навесні та влітку підживлюйте цитрусовими добривами, вони містять кальцій, магній та залізо, необхідні для гарного листя та солодких плодів.

Коли чекати врожаю

З насіння до першого апельсина може минути до 10 років. Але кожен новий листок і квітка — це доказ вашого терпіння та турботи. А коли дерево нарешті зацвіте, аромат апельсинового цвіту наповнить дім так, що жоден ароматизатор не зрівняється.

Апельсинове дерево — це не просто рослина. Це жива історія вашої турботи, терпіння та радості. І навіть якщо ви ще не зірвали свій перший плід, ви вже створили щось чудове. Бо що може бути кращим за ранок, який починається з кави, сонячного проміння та вашого власного апельсинового дерева на підвіконні.