Як виростити артишоки у себе на городі: корисні поради / © Associated Press

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Їстівні бутони артишоку перетворюються на справжню кулінарну насолоду, а розквітлі фіолетові квіти здатні прикрасити будь-який квітник або ландшафтну композицію. Це рослина з характером і якщо ви хочете додати трохи середземноморського шарму до свого городу — артишок саме для вас, про це розповіло видання Martha Stewart.

Коли і як садити артишоки

Артишоки найкраще ростуть у зонах з м’яким кліматом. Але не засмучуйтесь, якщо ви живете у холоднішому регіоні. Ви також можете вирощувати артишоки як однорічну культуру.

Для холодних регіонів:

Починайте висівати насіння в приміщенні за 8–10 тижнів до останніх заморозків.

Рослині потрібна яровизація — короткий період впливу низьких температур (близько +4°C), щоб вона сформувала бутони.

Для теплих регіонів:

Садіть наприкінці літа або восени, щоб рослина природним чином пройшла яровизацію взимку.

Урожай отримаєте наступного літа.

Ідеальні умови: світло, ґрунт, вода

Освітлення

Артишоки люблять сонце, але у дуже спекотних регіонах їм потрібен захист від полуденного сонця. Якщо денна температура перевищує +30°C, краще садити їх у півтіні.

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Ґрунт

Піщано-глинистий, добре дренований.

Багатий на органіку, з нейтральним або слаболужним pH (6.5–7.5).

Не перезволожений, але регулярно поливати обов’язково.

Полив

Регулярно, 1–2 рази на тиждень залежно від погоди.

Уникайте застою води, інакше корені можуть загнити.

Підживлення

Високий вміст азоту на старті (наприклад, настій кропиви чи комплексне азотне добриво).

Щомісячна підгодівля допоможе утворенню великих та соковитих бутонів.

Як доглядати: хитрощі та поради

Відстань між кущами: артишоки потребують простору. Садіть на відстані не менше 90 см одне від одного.

Мульчування: допомагає утримувати вологу та стримує ріст бур’янів.

Обрізання: після збору врожаю обрізайте стебла, щоб стимулювати нові пагони.

Якщо ви бачите, що з’явилися квіткові бутони, але вони дуже маленькі — це сигнал, що рослина або голодна, або їй жарко.

Як збирати урожай

Бутони артишоку збирають до того, як вони почнуть розкриватися. Вони мають бути щільними, а лусочки — злегка вигнутими. Найбільші — на верхівці стебла.

Зрізайте бутони з частиною стебла (5–10 см), за допомогою гострого секатора. Ви можете потім вкоротити стебло чи використати його внутрішній м’якуш для приготування страв.

Що робити з квітами

Якщо не збирати бутони, вони перетворяться на неймовірно красиві фіолетові квіти, які мають вигляд гігантських будяків. Вони приваблюють бджіл, метеликів і інших запилювачів, тож артишоки стануть справжнім біорізноманіттям вашого саду.

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Квіти артишоку чудово підходять для сухих букетів — просто зріжте їх після повного розкриття та дайте висохнути у темному провітрюваному приміщенні.

Часті помилки початківців

Занадто тісне садіння: артишок — велетенська рослина. Якщо посадити їх надто щільно, вони не зможуть повноцінно розвиватися.

Недостатній полив або поживні речовини: голодні рослини не формують бутонів.

Сильне затінення: рослині потрібно щонайменше 6 годин сонця на день.

Бур’яни: артишоки не переносять конкуренції. Регулярно прополюйте та мульчуйте.

Як зберігати артишоки

Свіжозрізані бутони зберігаються у холодильнику до тижня. Для кращого збереження:

Обгорніть вологим рушником і покладіть у перфорований пакет.

Не мийте перед зберіганням.

Артишоки — це не просто модний овоч. Це справжній елемент розкоші у вашому саду. Вони приносять естетичну насолоду, кулінарне натхнення та гармонію з природою. Навіть якщо ви не маєте величезного городу, спробуйте виростити кілька кущів у контейнерах на сонячному балконі чи терасі. Вони точно подарують вам щось більше, ніж просто їжу — вони подарують задоволення.