Як виростити багаторічні кущі гортензії: секрети садівництва

Як виростити багаторічні кущі гортензії / © Credits

Реклама

Гортензії можуть бути багаторічними, але лише у відповідному кліматі та за правильного зимового догляду. Якщо рослину посадити у зоні, холоднішій за рекомендовану, вона не виживе та стане ефемерною «однорічною» красунею.

Вибір сорту та правильна підготовка до зими — ключові фактори, щоб гортензії повернулися навесні. Видання Martha Stewart розповіло, як зробити так, щоб гортензії щороку тішили вас своїм яскравим та пишним цвітінням.

Вибір сорту

Для помірного клімату ідеально підходять гортензія волотиста (мітловидна) та гортензія деревоподібна. Вони невибагливі, а ось популярна гортензія великолиста менш морозостійка та потребує більшого догляду.

Реклама

Більшість садових гортензій — деревні багаторічні кущі, хоча є й ліани. Вони повертаються щороку після зимового спокою, але це не ті «трав’янисті» багаторічники, які повністю оновлюють зростання з кореня.

Ґрунт і сонце

Гортензії люблять вологий, але добре дренований ґрунт. Якщо ґрунт сухий, додайте компост. Рослина потребує щонайменше півдня сонця, найкраще — ранкове. Добриво для кущів або універсальне «рожеве підживлення» допоможе підтримати здорове цвітіння.

Зимівля

Морозостійкість гортензій варіюється. Горщики заносьте у приміщення, ставте у прохолодне, світле місце та поливайте раз на місяць. Садові кущі захищайте бруньки від морозів, обгортайте їх джутом або мішковиною, можна зробити утеплений каркас із сітки та наповніть його листям і соломою. Додайте шар мульчі 30 см навколо коренів та забезпечте достатньо води у вересні-жовтні.

Обрізання

Часто проблема не к зимівлі, а в обрізанні.

Реклама

Гортензії, які квітнуть на старій деревині обрізають до середини літа. Це дозволяє закласти бруньки на наступний рік.

Гортензії, які квітнуть на новій деревині обрізають наприкінці зими чи на початку весни.

Правильний час обрізання гарантує здоровий ріст і пишні суцвіття.

Гортензії — це не лише краса саду, а й можливість створити атмосферу романтики та затишку. Оберіть правильний сорт, підготуйте ґрунт, захистіть бруньки взимку та дбайте про обрізання і ваші рослини будуть квітнути щороку, дарувати неймовірні фарби та аромат вашому саду.