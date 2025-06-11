Як виростити ефектний каскад троянд на високій опорі

Троянди / © Credits

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Щоб ваші троянди ідеально звисали над високим парканом або спорудою, скористайтеся порадами садового дизайнера Грема Ллойда Бранта, які він дав GardensIllustrated.

Грем вирощує плетисті та компактні плетисті троянди на високих опорах, щоб додати висоти своїм квітковим бордюрам. Він пропонує кілька порад щодо вибору сортів та їх формування.

Троянди / © ТСН

Купіть конус або триніжок заввишки не менше 2 м та закріпіть його в землі так, щоб 30 см було нижче рівня ґрунту.

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Перед садінням збагатьте верхні 20 см ґрунту одним відром на квадратний метр домашнього компосту або добре перепрілого гною.

Потім поруч з однією з ніжок триніжки викопайте яму вдвічі більшу за ширину кореневої грудки троянди та такої ж глибини.

Посадіть троянду в яму так, щоб місце щеплення (горбкувата ділянка біля основи стебла) було на рівні ґрунту. Засипте та обережно утрамбуйте.

У міру зростання троянд закріплюйте молоді гнучкі стебла до горизонтальних прутів за допомогою підв’язок. Згинання стебел так, щоб вони обвивали обеліск, сприятиме цвітінню.

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Видаляйте будь-які стебла, що відходять від опори, та обрізайте зів’ялі квіти, щоб стимулювати формування нових продуктивних стебел.

Троянди / © ТСН

Регулярно поливайте, поки троянда не приживеться. Обрізайте її наприкінці зими, видаляючи мертву та стару деревину, скорочуючи бічні стебла та підв’язуючи нові пагони. Підживлюйте загальним добривом для троянд щовесни.