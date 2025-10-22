Гарний сукулент і символ багатства: як виростити грошове дерево

Як виростити грошове дерево: гарний сукулент і символ багатства / © Credits

Видання Martha Stewart розповіло, зо якщо ви хочете, щоб ваша квартира стала затишнішою, а зелений акцент тішив око та навіть приносив трохи «щастя та процвітання» за східними прикметами, тоді нефритове дерево — ідеальний вибір.

Догляд

Ґрунт . Вибирайте легкий, добре дренований ґрунт як для кактусів та інших сукулентів. Це запобігатиме гниттю коренів. Кам’янистий чи піщаний субстрат — найкращий.

Світло . Рослина любить яскраве, але розсіяне світло. Ідеально — підвіконня на південь, де рослина отримує 4+ годин непрямого сонця. Занадто яскраве світло може фарбувати листя у фіолетовий чи червоний відтінок.

Полив . Сукулент не любить перезволоження. Поливайте тільки коли ґрунт повністю висохне, зазвичай раз на 1–2 тижні у теплі місяці та рідше восени та взимку.

Добрива . У весняний та початок літнього сезону можна підживлювати раз на місяць слабким добривом для кімнатних рослин. Перенасичення азотом може зробити листя м’яким і змінити форму крони.

Температура. Оптимальна температура — вище 7°C, низька вологість не шкодить. Сукулент не морозостійкий, тому у холодну пору заносьте його у кімнату.

Обрізання

Обрізання допомагає рослині залишатися компактною та красивою, а молоді рослини легко формують у деревоподібну форму.

За розміром: вкорочуйте стебла до потрібної довжини.

За формою: видаляйте гілки там, де вони зустрічаються з іншими.

Для дерева: регулярне обрізання молодого саджанця стимулює міцний стовбур.

Розмноження

Візьміть стебло з 2–3 голими вузлами та листками зверху. Дайте живцю засохнути кілька днів, щоб зріз утворив калус. Посадіть у невеликий горщик із добре дренованим ґрунтом. Полийте та дайте ґрунту висохнути перед наступним поливом.

Пересадження

Краще робити раз на 2–3 роки чи коли рослина стає важкою.

Горщик має бути трохи більший, з дренажними отворами.

Під час пересаджування видаляйте пошкоджені чи гнилі корені (до 25%).

Найпоширеніші проблеми

Попелиця: видаляйте ватною паличкою з алкоголем або спеціальним милом.

Павутинний кліщ: тьмяне листя чи тонкі павутиння, лікування як попелиці.

Бактеріальна гниль: ріжте уражені частини, щоб запобігти поширенню.

Гниття коренів: від занадто вологого ґрунту.

Жовті листки: через надмірний полив.

Випадіння листя: може бути через недолік або надлишок води чи шкідників.

Нефритове дерево — ідеальний вибір для дому, особливо для тих, хто хоче легкий догляд і декоративність в одній рослині. З правильним поливом, світлом і обрізанням ваш сукулент буде тішити вас роками та перетворюватися на справжнє домашнє «дерево щастя».