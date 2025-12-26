Як виростити кімнатне лимонне дерево, яке буде плодоносити

Лимонне дерево / © Credits

Лимонні дерева мають насичено-зелене листя, ароматні квіти та канарково-жовті плоди, що робить їх популярною рослиною для присадибних ділянок. Але якщо у вас немає подвір’я або ви живете в холодному кліматі, ви можете поставити собі запитання, чи можливо виростити кімнатне лимонне деревце. І хоча вирощувати цитрусові у приміщенні не завжди легко, є кілька карликових лимонів, які стали популярними кімнатними рослинами. GardeningKnowHow розповідає про вирощування лимонного дерева в приміщенні.

Навіщо вирощувати кімнатні лимонні дерева

Лимонні дерева часто включають до садів на задньому дворі. Аромат їхніх яскравих білих квітів прекрасний, а яскраві лимонні плоди чудові. Але лимонні дерева не можуть вижити за температури нижче 5,5°C. Це означає, що ті, хто живе в холодному кліматі, повинні вирощувати контейнерні дерева, які зимують в домі.

Лимони, вирощені в контейнерах, можуть стати чудовими кімнатними рослинами, якщо вони мають відповідні умови навколишнього середовища. Однак вам потрібно буде вибрати правильний сорт.

Купівля лимонних дерев у контейнерах

Якщо ви готові вирощувати лимонне дерево в приміщенні, першим кроком є ​​вибір одного з карликових сортів, який добре підходить як кімнатна рослина. Інші види лимонних дерев можуть підійти, якщо їх щепити на карликові сорти.

Купівля лимонного дерева в горщику в садовому магазині має свої переваги. Молоде дерево вже вкоренилося і плодоноситиме раніше — часто того ж року, коли ви приносите його додому.

Пересадження кімнатного лимонного дерева в горщик

Якщо ви садите нове лимонне дерево в новий горщик, вам потрібно вибрати той, який більший за попередній. Використовуйте добре дреновану суміш для горщиків, в ідеалі злегка кислу. Або ж ви можете додати трохи торфу до суміші, щоб допомогти знизити pH. Якщо ви хочете змішати ґрунт самостійно, використовуйте одну третину стерильного ґрунту для горщиків, одну третину перліту або вермикуліту та одну третину торфу.

Де посадити кімнатне лимонне дерево

Ви можете перемістити лимонне дерево на вулицю в літні місяці, якщо у вас є задній двір, а потім перенести його назад до будинку взимку. Також можна просто тримати його в приміщенні як кімнатну рослину, хоча воно, найімовірніше, плодоноситиме влітку на вулиці.

Лимонне дерево навряд чи плодоноситиме, якщо ви не розмістите його на сонячному місці. Помістіть дерево в яскраве, пряме світло — наприклад, на вікно, що виходить на захід або південь — у приміщенні восени та взимку. Щоб дерево плодоносило, воно повинно отримувати від 6 до 8 годин прямого світла. Якщо ви виставляли його на вулицю влітку, перш ніж повернути додому, помістіть дерево в тінь дерева на кілька днів, щоб воно звикло до слабкого освітлення, перш ніж переносити його всередину.

Догляд за кімнатним лимонним деревом

Цитрусовим рослинам потрібні вологі, але добре дреновані ґрунти. Якщо води забагато, листя лимона почне опадати, тому поливайте регулярно, але не надмірно. Ґрунт має залишатися вологим, а не мокрим. Занадто багато води може спричинити гниття коріння. Удобрюйте кімнатні лимонні дерева протягом вегетаційного періоду спеціальним продуктом для цитрусових.