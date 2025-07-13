Як виростити кінзу: корисні поради садівниці / © Credits

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Та якщо ви коли-небудь купували кінзу в магазині, то знаєте, що вона швидко в’яне та втрачає аромат. Тож чому б не виростити її самостійно на підвіконні, балконі чи у саду. Садівниця sandra.urbangarden поділилася простим, але ефективним способом вирощування кінзи навіть для початківців.

Вибір насіння

На відміну від базиліку чи петрушки, кінзу краще не вирощувати з готової розсади. Вона погано приживається під час пересадження. Тож найкращий спосіб — сіяти одразу насіння. Купуйте свіже насіння кінзи (коріандру) у магазині та бажано органічне.

Порада: перед садінням трохи розчавіть насіння пальцями чи качалкою — це допоможе паросткам швидше зійти.

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Як садити кінзу

Оберіть контейнер або грядку. Кінза любить простір, коріння має розростатися. Горщик має бути глибоким не менше 15–20 см. Ґрунт. Вибирайте легкий, добре дренований ґрунт із нейтральним pH. Можна змішати універсальний субстрат з невеликою кількістю піску. Посів. Розсипте насіння по поверхні землі, потім злегка присипте тонким шаром ґрунту (приблизно 0,5 см). Полийте, але щоб не змилося насіння. Вологість. Ґрунт має залишатися злегка вологим до появи паростків, зазвичай це 7–10 днів.

Світло та температура

Кінза не любить сильну спеку. Ідеальна температура для росту від +15 до +22°C. Влітку найкраще розміщувати горщик у півтіні, а не на прямому сонці. Якщо вирощуєте вдома, краще оберіть підвіконня з розсіяним світлом.

Догляд

Полив. Поливайте помірно, не допускайте пересихання, але й не заливайте, кінза боїться застою води.

Підживлення. Авторка сторінки радить раз на сезон підгодувати рибним або органічним добривом. Зайва кількість добрив може зробити аромат кінзи слабшим.

Обрізання. Частий збір зеленої маси стимулює нове зростання. Це також допомагає уникнути передчасного цвітіння (стрілкування), яке знижує якість листя.

Збирайте кінзу, коли вона досягне висоти 10–15 см. Обрізайте молоді пагони ножицями чи зрізайте цілу гілочку біля основи. Найкращий час для збору вранці, коли листя максимально насичене ефірними оліями.

Якщо кінза «дала стрілку»

Якщо кінза починає цвісти, її листя стає жорстким і не таким ароматним. Це часто відбувається за високої температури чи недостатньому збору врожаю. У цьому випадку можна дати їй зацвісти та зібрати насіння коріандру, яке використовується у кулінарії та для нового садіння.

Кінза на підвіконні

Економно: більше не потрібно купувати кінзу щотижня.

Екологічно: без пестицидів і з мінімальним вуглецевим слідом.

Зручно: свіжа зелень завжди під рукою.

Ароматно: домашня кінза має набагато яскравіший запах і смак, ніж магазинна.

Вирощувати кінзу самостійно дуже легко, навіть якщо у вас немає дачі. Насіння, ґрунт, трохи турботи та вже через кілька тижнів ви зможете тішити себе та близьких ароматною, свіжою зеленню, а найголовніше, ви точно знатимете, що саме кладете до своєї тарілки.

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