Як виростити овочі у тюках сіна: незвичайний та бюджетний спосіб

Як виростити овочі у тюках сіна / © Credits

Садівник Jamie Walton поділився лайфгаком, який підкорив багатьох городників: вирощування рослин у тюках сіна. Це простий, дешевий та дуже ефективний спосіб організувати город навіть на маленькій ділянці чи просто на подвір’ї.

Чому саме сіно:

Бюджетно: тюк сіна коштує значно дешевше, ніж дерев’яна грядка.

Мобільно: його можна перемістити у будь-яке місце.

Екологічно: після завершення сезону сіно перетворюється на якісний компост.

Чисто: бур’яни майже не проростають, адже насінням складно пробитися крізь щільну структуру сіна.

Підготовка тюка перед садінням

Щоб сіно стало придатним для вирощування овочів, його потрібно трохи «приготувати»:

Прискорте розкладання. Почніть поливати тюк натуральним добривом, наприклад, настоєм кропиви чи морських водоростей. Це треба зробити мінімум за тиждень до садіння. Додайте родючості. Природне підживлення під час розкладання сіна забезпечить рослини поживні речовини.

Як садити овочі

Зробіть лунки у сіні — приблизно утричі більші за горщик, з якого ви пересаджуєте рослину. Насипте у кожну лунку 3–4 совки компосту. Це створить м’яке середовище для коренів, поки вони не досягнуть сіна, яке розкладається. Акуратно посадіть розсаду, засипте компостом та добре полийте тим самим настоєм кропиви або морських водоростей.

Догляд та тривалість використання

Тюки можуть служити до двох сезонів, залежно від того, як швидко вони розкладаються.

На другий рік сіно перетворюється на пухкий, багатий компост, який можна використати для звичайних грядок.

Регулярно поливайте, адже сіно швидко втрачає вологу у спекотну погоду.

Використовуйте лише органічні тюки, які не обробляли гербіцидами чи пестицидами. Інакше хімія потрапить у ґрунт і до ваших овочів.

Цей метод особливо зручний для вирощування томатів, огірків, перцю, кабачків, гарбуза та навіть полуниці.