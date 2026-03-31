ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Дім
Кількість переглядів
34
Час на прочитання
2 хв

Як виростити персикове дерево, щоб щороку збирати соковиті плоди

Виростити персикове дерево легше, ніж здається, і з ним щороку можна насолоджуватися красою цвітіння та смаком стиглих плодів.

Автор публікації
Станіслава Бондаренко
Як виростити персикове дерево / © Associated Press

Персикові дерева не потребують іншого дерева для запилення, вони самоплідні, а це робить їх вирощування доступнішим, ніж багатьох інших фруктів, про це розповіло видання Martha Stewart. Весняне рожеве цвітіння додає саду елегантності, а яскраво-зелене листя тішить око. Щоб дерево приносило щедрі плоди, важливо правильно підібрати сорт та забезпечити правильний догляд.

Персик / © Associated Press

Коли і як садити персикове дерево

  • Час садіння: кінець зими чи рання весна, коли ґрунт вже піддається обробці, а дерево ще у стані спокою.

  • Вибір сорту: орієнтуйтеся на клімат вашого регіону та на період дозрівання плодів (з червня по вересень). Для холодних регіонів обирайте морозостійкі сорти.

  • Місце у саду: сонячне, з дренованим ґрунтом, 6–8 годин сонця на день.

  • Садіння: викопайте яму вдвічі ширшу та глибшу за контейнер дерева, створіть горбок для коренів, оберіть дренований ґрунт з компостом, посадіть дерево та полийте 4–7,5 л води.

Догляд за деревом

  • Сонце: необхідне для дозрівання плодів.

  • Ґрунт: родючий, легкий, добре дренований. Можна використовувати сидерати та перегній для збереження вологи й живлення.

  • Полив: рівномірно вологий ґрунт, особливо у перші роки.

  • Температура: оптимально 21–32°C, але дерево потребує холодного періоду нижче 7°C для зимового спокою.

  • Добриво: збалансоване, ранньою та пізньою весною.

Обрізання та проріджування

  • Час обрізання: під час спокою, до розпускання бруньок, це кінець зими чи рання весна.

  • Видалення сухих і хворих гілок запобігає хворобам і шкідникам.

  • Проріджування: прибирайте гілки, які перехрещуються, ростуть вниз або всередину, щоб сонце проникало до плодів.

  • Видалення частини квітів і маленьких плодів: залишайте плоди на відстані 15–20 см, щоб вони мали достатньо поживних речовин і не ламали гілки.

Персик / © Credits

Розмноження та горшкове вирощування

  • З ніжки: 20–23 см, видалити нижнє листя, обробити гормоном коренеутворення та посадити у горщик.

  • Горшкове вирощування: обирайте карликові сорти, великий горщик з дренажем і садіння на висоті 5 см над ґрунтом.

  • Пересаджування: пізня зима чи початок літа, обирайте горщик на 5 см більший, ніж попередній.

Захист взимку та від шкідників

  • Захист від морозу: обмотати дерево джутом, утеплити мульчею 8–10 см, але не притискати до стовбура.

  • Шкідники: персиковий комарик, японські жуки, плодова міль. Проте них допоможе регулярне використання спрею з органічної олії німу.

Вирощування з кісточки

  • Відбір кісточки: висушити, розколоти, замочити 6–12 годин, охолодити та посадити у вологий ґрунт.

  • Очікування плодів: 3–4 роки, але варто памʼятати, що плід може відрізнятися від батьківського дерева.

Персикове дерево — це не лише джерело соковитих плодів, а й краса у саду протягом цілого року. Вибір правильного сорту, догляд, обрізання, захист від шкідників і морозів гарантують щорічний урожай.

Дата публікації
Кількість переглядів
34
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie