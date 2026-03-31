Як виростити персикове дерево, щоб щороку збирати соковиті плоди

Як виростити персикове дерево / © Associated Press

Реклама

Персикові дерева не потребують іншого дерева для запилення, вони самоплідні, а це робить їх вирощування доступнішим, ніж багатьох інших фруктів, про це розповіло видання Martha Stewart. Весняне рожеве цвітіння додає саду елегантності, а яскраво-зелене листя тішить око. Щоб дерево приносило щедрі плоди, важливо правильно підібрати сорт та забезпечити правильний догляд.

Персик / © Associated Press

Коли і як садити персикове дерево

Час садіння: кінець зими чи рання весна, коли ґрунт вже піддається обробці, а дерево ще у стані спокою.

Вибір сорту: орієнтуйтеся на клімат вашого регіону та на період дозрівання плодів (з червня по вересень). Для холодних регіонів обирайте морозостійкі сорти.

Місце у саду: сонячне, з дренованим ґрунтом, 6–8 годин сонця на день.

Садіння: викопайте яму вдвічі ширшу та глибшу за контейнер дерева, створіть горбок для коренів, оберіть дренований ґрунт з компостом, посадіть дерево та полийте 4–7,5 л води.

Догляд за деревом

Сонце : необхідне для дозрівання плодів.

Ґрунт : родючий, легкий, добре дренований. Можна використовувати сидерати та перегній для збереження вологи й живлення.

Полив : рівномірно вологий ґрунт, особливо у перші роки.

Температура : оптимально 21–32°C, але дерево потребує холодного періоду нижче 7°C для зимового спокою.

Добриво: збалансоване, ранньою та пізньою весною.

Обрізання та проріджування

Час обрізання: під час спокою, до розпускання бруньок, це кінець зими чи рання весна.

Видалення сухих і хворих гілок запобігає хворобам і шкідникам.

Проріджування: прибирайте гілки, які перехрещуються, ростуть вниз або всередину, щоб сонце проникало до плодів.

Видалення частини квітів і маленьких плодів: залишайте плоди на відстані 15–20 см, щоб вони мали достатньо поживних речовин і не ламали гілки.

Персик / © Credits

Розмноження та горшкове вирощування

З ніжки: 20–23 см, видалити нижнє листя, обробити гормоном коренеутворення та посадити у горщик.

Горшкове вирощування: обирайте карликові сорти, великий горщик з дренажем і садіння на висоті 5 см над ґрунтом.

Пересаджування: пізня зима чи початок літа, обирайте горщик на 5 см більший, ніж попередній.

Захист взимку та від шкідників

Захист від морозу : обмотати дерево джутом, утеплити мульчею 8–10 см, але не притискати до стовбура.

Шкідники: персиковий комарик, японські жуки, плодова міль. Проте них допоможе регулярне використання спрею з органічної олії німу.

Вирощування з кісточки

Відбір кісточки : висушити, розколоти, замочити 6–12 годин, охолодити та посадити у вологий ґрунт.

Очікування плодів: 3–4 роки, але варто памʼятати, що плід може відрізнятися від батьківського дерева.

Персикове дерево — це не лише джерело соковитих плодів, а й краса у саду протягом цілого року. Вибір правильного сорту, догляд, обрізання, захист від шкідників і морозів гарантують щорічний урожай.