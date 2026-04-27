Як у себе на підвіконні виростити полуницю з магазинного плоду

Як виростити полуницю з магазинного плоду / © Associated Press

Домашнє садівництво сьогодні — не лише про город або дачу, а про маленькі експерименти, які приносять велике задоволення та результати. Садівник Іш Камран показав простий спосіб, як перетворити звичайну магазинну полуницю на повноцінну рослину, яка згодом дасть гарний урожай.

Ідея виростити полуницю з купленої ягоди звучить майже як магія, але насправді це біологія, адже усередині плоду вже є насіння, здатне дати нове життя.

У магазинній полуниці насіння знаходиться на поверхні. Саме з нього можна отримати нові рослини. Є два прості способи витягнути та висушити насіння чи посадити саму ягоду у ґрунт. Обидва варіанти працюють, але другий — значно простіший.

Спосіб 1: витягнути насіння

Візьміть полуницю Злегка зріжте верхній шар Акуратно дістаньте насіння Викладіть його на сухий папір або рушник Залиште на підвіконні до висихання Після цього насіння можна висівати у ґрунт

Спосіб 2: посадити ягоду

Цей метод найшвидший:

Візьміть полуницю Покладіть її прямо в ґрунт Легко присипте компостом (приблизно 0,5 см) Добре полийте Поставте у тепле та сонячне місце, наприклад, на підвіконня

Через 2–3 тижні можуть з’явитися перші паростки, ґрунт не повинен пересихати, а рослині потрібне тепло та світло.

Пересаджування

Коли паростки виростають до приблизно 5–7 см їх потрібно розділити та пересадити в окремі горщики.

Коли рослини достатньо зміцніють і стануть стійкими, їх можна висаджувати у відкритий ґрунт або у підвісні кашпо.

Такий метод працює, бо насіння у полуниці вже «готове» до проростання, тепло та волога активують ріст і рослина поступово формує власну кореневу систему

Вирощування полуниці з магазинної ягоди — простий спосіб відчути, як починається життя рослини буквально з нуля. А цей метод доводить, що садівництво не складне та не потребує спеціальних умов. Потрібні лише ягода, трохи терпіння та бажання.

