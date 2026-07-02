Як виростити солодку картоплю: покрокова інструкція

Солодка картопля / © Associated Press

Реклама

Коли йдеться про поживні продукти, ви не помилитеся, додавши солодку картоплю до свого раціону. Цей коренеплод не тільки багатий на вітамін А, клітковину та білок, а й може використовуватися для приготування всього — від смачних запіканок до буріто на сніданок.

Ви можете легко виростити свою власну солодку картоплю вдома, ось інструкція від GoodHousekeeping.

Майте на увазі, що город, відкритий до сонця, ідеально підходить для її успішного росту, і їй може знадобитися від 85 до 120 днів, щоб повністю дозріти.

Реклама

Як обрати сорт солодкої картоплі

Існує безліч сортів батату, які ви можете вирощувати на своїй присадибній ділянці. Зверніть увагу, що швидкорослі мають помаранчеву м’якоть, яка після приготування стає вологою, але це не повинно заважати вам купувати інші — з фіолетовою, білою або жовтою м’якоттю. Ось деякі поширені види, які варто розглянути:

Beauregard. Ця солодка картопля має темно-червонувато-фіолетову шкірку та дозріває 90 днів.

Porto Rico. Вам доведеться зачекати щонайменше 110 днів, щоб виросла ця мідно-забарвлена ​​солодка картопля. Вона ідеально підходить для невеликих садів.

Centennials. Зі своєю морквяно-помаранчевою м’якоттю цей широко використовуваний сорт дозріває 100 днів. Він також відомий як найпопулярніший батат в Америці.

Реклама

Georgia Jets. Зачекайте 90 днів, щоб виріс цей сорт з червоною шкіркою. Він швидко росте і має темно-помаранчеву м’якоть, яка стає вологою після повного приготування.

Stokes. Чудово підходить для пікантних страв, має фіолетову шкірку та насичену фіолетову м’якоть. Дозріває 120 днів і містить більше вітаміну С, ніж помаранчева солодка картопля.

Vardaman. Оскільки цей сорт кущовий, у нього короткі лози, які не переважатимуть решту ваших культур. Це робить його чудовим для невеликих садів. Ви помітите його синє або фіолетове листя і червонувато-помаранчеву м’якоть.

Сухумський білий. Його називають «Білим НБС» за білу шкірку та білу м’якоть. Він є одним із найстаріших сортів батату, дозрівання якого триває 100 днів.

Реклама

Батат / © Associated Press

Як садити батат

Батат росте в бідному ґрунті, але деформоване коріння може розвиватися у важкій глині ​​або довгому й волокнистому піщаному ґрунті. Для ідеального середовища зробіть довгі, широкі грядки заввишки 25 см, розташовані на відстані 1 метр одна від одної. Ряд завдовжки 3 метри дасть від 3 до 4,5 кілограма картоплі. Внесіть багато компосту, уникаючи добрив, багатих на азот, які утворюють пишні лози. На півночі накрийте підняті ряди чорним геотекстилем, щоб підтримувати ґрунт теплим і сприяти сильному росту.

Найкраще садити кореневі паростки, які називаються живцями. Їх можна придбати в розплідниках та у постачальників, що замовляють поштою (куплений у магазині батат часто обробляють воском, щоб запобігти проростанню). Залиште кілька коренів зі свого врожаю для садіння наступного року.

Приблизно за шість тижнів до того, як настане час садити батат на відкритому повітрі у вашій місцевості (принаймні через три-чотири тижні після останніх весняних заморозків), помістіть коріння до ящика з вологим піском, тирсою або подрібненим листям і тримайте його в теплому місці (23–27 градусів Цельсія). Пагони проростуть, і коли вони досягнуть 15–23 см завдовжки, відріжте їх від кореня. Видаліть та утилізуйте нижні 3 см з кожного живця, оскільки ця частина іноді містить хвороботворні організми.

Батат дозріває за 85–120 днів і надзвичайно чутливий до морозів. Посадіть його на повне сонце через три-чотири тижні після останніх заморозків, коли прогріється ґрунт. Зробіть лунки завглибшки 15 см на відстані 30 см одна від одної. Закопайте гілки до верхнього листя, обережно, але міцно притисніть ґрунт і добре полийте.

Реклама

Як вирощувати батат

Замульчуйте лози через два тижні після садіння, щоб задушити бур’яни, зберегти вологу та підтримати ґрунт пухким для розвитку коренів. Час від часу піднімайте довші лози, щоб запобігти їх вкоріненню у місцях з’єднання, інакше вони витрачатимуть свою енергію на формування багатьох бульб на кожній ділянці кореня, а не на дозрівання основного врожаю біля основи рослини. В іншому разі якомога менше торкайтеся рослин, щоб запобігти появі ран, які вразливі до спор хвороб.

Якщо погода суха, забезпечте поливання рослини шаром приблизно у 3 см один раз на тиждень за два тижні до збору врожаю, а потім дайте ґрунту трохи просохнути. Не переливайте, інакше рослини, які краще переносять посуху, ніж дощову погоду, можуть згнити.

Вирощуючи солодку картоплю в контейнерах, використовуйте достатньо великі, щоб впоратися з її ростом. Фахівці рекомендують контейнер об’ємом від 50 л. Насипте до нього ґрунт. Використовуйте суміш з компостом, піском і добривами з високим вмістом калію, перш ніж покласти зверху живці. Закріпіть живці ґрунтом зверху.

Шкідники та хвороби

Довгоносики батату. Ці шкідники — комахи завдовжки близько 0,5 см з крилами, темно-синіми головами та червоно-помаранчевим тілом. Личинки, які розвиваються, живляться м’ясистим корінням, а дорослі особини зазвичай атакують лози та листя. Вони також поширюють кореневу гниль, яка призводить до утворення збільшуваних коричневих або чорних плям на кінцях стебел і ділянках біля ґрунту. Використовуйте сертифіковані стійкі до хвороб живці та дотримуйтеся чотирирічної сівозміни. Знищуйте заражені рослини та їхнє коріння або поміщайте їх до герметичних контейнерів та утилізуйте разом з побутовим сміттям.

Реклама

Чорна гниль. Призводить до появи круглих темних заглиблень на бульбах. Викиньте заражену картоплю та обережно вилікуйте непошкоджене коріння з тієї ж культури. Не плутайте цю хворобу з менш серйозною паршею, яка утворює маленькі, круглі й темні плями на поверхні бульб, не впливаючи на смакові якості.

Стеблова гниль. Також відомий як в’янення, цей грибок уражає рослини, пошкоджені комахами, недбалим вирощуванням або вітром. Навіть якщо ця хвороба не вбиває їх, урожай буде поганим. Мінімізуйте ймовірність захворювання, висаджуючи лише здорові живці. Уникайте чорної та стеблової гнилі, висаджуючи стійкі сорти.

Біла іржа. Цей грибок матиме крейдяно-білі пухирі на нижньому боці листя. Квіти та стебла також можуть бути заражені. Щоб позбутися білої іржі на солодкій картоплі, знищіть заражені рослини та спробуйте чергувати посіви.

Білокрилки. Як випливає з назви, це крихітні трикутної форми комахи білого кольору. Вони залишають сажисту речовину на вашому листі, яка призведе до його в’янення і затримки росту. На щастя, ви можете використовувати пилосос, щоб видалити їх, або обприскати інсектицидним милом.

Реклама

Блохи. Ці блискучі, схожі на жуків комахи мають чорний, коричневий або синій колір. Вони мають вигляд крихітних цяток, які залишають отвори в листках. Запобігайте їх нападу на батат, використовуючи укриття для рядків. Рясно мульчуйте для обробкення і спробуйте додати місцеві рослини, щоб залучити корисних комах, зокрема сонечок. Кріп і чорнобривці також є чудовими рослинами-компаньйонами, які відлякують бліх.

Як збирати солодку картоплю

Можна збирати врожай, щойно листя почне жовтіти, але що довше плоди залишаються в землі, то вищими будуть врожайність і вміст вітамінів. Однак щойно заморозки почорнять бадилля, бульби можуть швидко згнити.

Використовуйте вила для викопування бульб у сонячний день, коли ґрунт сухий. Пам’ятайте, що вони можуть вирости на відстані 30 см або більше від рослини, а будь-які порізи чи подряпини на їхній ніжній шкірці сприятимуть швидкому псуванню. Сушіть бульби на сонці протягом кількох годин, потім перемістіть їх до добре провітрюваного місця та тримайте 10–15 днів. Після просушування зберігайте за температури близько 12 градусів з вологістю 75–80%. Правильно просушена солодка картопля зберігатиметься кілька місяців.

Новини партнерів