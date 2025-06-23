Як вивести плями від червоного вина з дивана: корисні поради

Як вивести плями від червоного вина з дивана / © Associated Press

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Якщо ви подумки вже прощаєтеся з диваном або хапаєтеся за плямовивідник, який лиш погіршує ситуацію — зупиніться. Видання Martha Stewart зібрало дієві поради про те, як ефективно та безпечно позбутися плями від червоного вина, навіть на світлій тканині.

Перевірте тип оббивки

Не всі дивани однакові та методи чищення значною мірою залежать від типу тканини. Перед тим, як діяти:

Знайдіть ярличок на дивані — там буде код очищення:

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W — дозволено чистити водою.

S — тільки спеціальні розчинники, без води.

WS — можна використовувати як воду, так і розчинники.

X — лише сухе чищення чи пилотяг.

Порада: завжди робіть пробу на малопомітній ділянці тканини, щоб уникнути знебарвлення.

Метод 1: сіль і газована вода

Підходить для: більшості тканин із позначкою W або WS.

Що робити:

Обережно промокніть пляму паперовим рушником або мікрофіброю. Не тріть. Засипте пляму сіллю — вона витягне вологу. Залиште на 5–10 хв. Оббризкайте холодною водою чи содовою (без цукру). Промокніть сухою ганчіркою. Повторіть за потреби.

Чим раніше почнете — тим краще результат.

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Метод 2: домашній плямовивідник із оцтом

Підходить для: світлих тканин із маркуванням W або WS.

Інгредієнти:

білий оцет 1 ст. л

м’який мийний засіб 1 ч. л

холодна вода 1 склянка

харчова сода

Інструкція:

Промокніть пляму ганчіркою. Змішайте оцет, мийний засіб і воду у пульверизаторі. Оббризкайте пляму, потім обережно промокніть тканиною. Посипте харчовою содою зверху. Залиште на 15 хв. Потім видаліть соду м’якою щіткою та пропилотяжте.

Сода нейтралізує запахи та вбирає залишки вологості.

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Метод 3: паста з соди

Цей метод — для старих або глибоких плям, коли швидке реагування було неможливе.

Як зробити:

Змішайте 3 частини соди та 1 частину води.

Нанесіть пасту на пляму та залиште на 30 хв.

Змийте вологою серветкою, промокніть сухим рушником.

Для делікатної тканини використовуй м’яку щітку.

Метод 4: перекис водню (тільки для світлих диванів)

Обережно! Перекис може знебарвити темну тканину — перевірте на невидимій ділянці.

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Рецепт:

2 частини перекису та 1 частина мийного засобу.

Змочіть пляму розчином і промокніть тканиною від країв до центру.

Потім промийте вологою ганчіркою, щоб змити залишки розчину.

Промокніть сухою серветкою та залиште сохнути (можна з вентилятором).

Перекис працює як м’який відбілювач, тому його треба використовувати лише для бежевих або білих диванів.

Метод 5: спирт для S-тканин

Якщо на ярлику написано S, не можна використовувати воду. У хід іде ізопропіловий спирт.

Як чистити:

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Налийте спирт у пульверизатор, розпиліть на пляму.

Протріть білою серветкою чи губкою.

Залиште висихати.

Потім розчешіть тканину сухою щіткою, щоб повернути текстуру.

Результат — як у хімчистці, але вдома.

Метод 6: класична сіль (у разі відсутності підручних засобів)

Якщо у вас нічого немає під рукою, просто насипте багато солі на пляму, не втирайте. Залиште до повного висихання (кілька годин), потім пропилотяжте.

Цей метод не видаляє пляму повністю, але значно полегшить подальше чищення.

Поради

Дійте негайно. Чим швидше — тим більший шанс повного видалення плями.

Не тріть. Втирання затирає пляму вглиб тканини.

Використовуй мікрофібру. Вона краще вбирає та не пошкоджує волокна.

Застосовуйте вентилятор або сушарку з холодним повітрям для пришвидшеного висихання.

Нанесіть захист. Після чищення обробіть тканину водо- та плямозахисним засобом.

Замість паніки — озброєна інформацією хазяйка знає, як впоратись із плямою та зберегти улюблений диван без шкоди для стилю та комфорту.

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