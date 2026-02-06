Як визначити найкращий момент для розмноження багаторічних рослин і наповнити сад красою безкоштовно

Хоста / © Credits

З наближенням весни настає чарівний проміжок часу, який ідеально підходить щоб створювати нові рослини . Спіймайте його — і розмноження безкоштовних рослин стане справжньою насолодою.

Багато наших улюблених багаторічних рослин — від айстр до ехінацей, від папоротей до хост — можна розділити ранньою весною, і це легко зробити, навіть якщо ви садівник-початківець, якщо ви правильно розрахуєте час.

Як спіймати правильний момент для розділення, розповідає GardeningKnowHow .

Цей ідеальний момент легко розпізнати, коли ви знаєте, на що звертати увагу. Це відбувається, коли земля відтанула та трохи підсохла, і ваші рослини тільки починають знову прокидатися. Розділіть рослини на цьому етапі — і нові рослини відреагують надзвичайно добре, бо їхнє нещодавно спляче коріння сповнене енергії, тому вони швидко освоїться у своїх нових домівках і сильно розростуться.

Точний час настання цього вікна залежатиме від вашої зони. У якій би зоні ви не перебували, виберіть м’який, сухий, але хмарний день для поділу, щоб оголені корені не швидко висихали.

Чому варто ділити багаторічні рослини

Насамперед ви можете вирощувати рослини, не витрачаючи кошти. Є також багато інших переваг. Поділ підтримує багаторічні рослини бадьорими та здоровими, оскільки дає перевантаженому корінню простір для розтягування та пошуку їжі та води. Це також створює більше повітряного потоку над землею, що може допомогти зменшити поширені грибкові захворювання, такі як борошниста роса. Це чудовий спосіб оживити старі рослини або повернути форму розрослій рослині. Для більшості багаторічних рослин поділ кожні 3–5 років є розумним кроком.

Що ділити навесні

Зазвичай літньоцвіті рослини найкраще ділити навесні (або восени), але зачекайте до літа або осені, щоб поділити весняноцвіті рослини.

Пізньолітні та осінньоцвіті рослини є основними кандидатами для ранньовесняного поділу, такі як айстра, монарда, ехінацея, флокс, рудбекія та очиток.

Лілійники можна ділити ранньою весною, щойно з’являться пагони.

Хости також добре реагують. Зачекайте, поки з’являться вічка (бруньки), але дійте до того, як листя повністю розгорнеться.

Декоративні трави, які переповнені або мають порожнисту середину, слід ділити, щойно ви побачите, що з’являються нові листя.

Папороті найкраще ділити, коли рослина прокинулася і з’явилися нові головки.

Проліски можна ділити одразу після того, як вони закінчать цвісти.

Як ділити рослини

За день або два до того, як ви плануєте поділити рослину, ретельно полийте її. Це забезпечить її повне зволоження, що зменшить шок від пересадження. Далі перевірте ґрунт: ділити слід лише тоді, коли ґрунт придатний для обробки, не замерз і не просякнутий вологою водою.

Все гаразд? Використовуйте садові вила, щоб обережно підняти рослину з землі, спочатку розпушуючи ґрунт навколо неї, щоб зберегти якомога більше коренів цілими. Тепер вам потрібно розділити рослину на секції, переконавшись, що кожна грудка має здорову кількість коренів і щонайменше три пагони. Найкращий метод поділу залежить від типу рослини.

Якщо грудка велика та волокниста, використовуйте двоє садових вил, з’єднаних спиною до спини, щоб розділити її на дві частини, і повторюйте за потреби.

Якщо грудка занадто тверда для методу двох вил — можливо, з дерев’янистою кроною або м’ясистим корінням — використовуйте ніж або гостру лопату, щоб розрізати її.

Менші пухкі грудки часто можна обережно розділити на менші частини за допомогою двох ручних вил, з’єднаних спиною до спини.

Деякі рослини утворюють маленькі паростки навколо свого зовнішнього краю, які легко розділити.

Посадіть нові частини негайно на ту саму глибину та добре полийте, щоб утрамбувати ґрунт навколо коренів та усунути будь-які повітряні кишені.

Коли ви пересаджуєте розділені рослини, скористайтеся можливістю додати поживні речовини в ґрунт, щоб пришвидшити ріст сильних нових пагонів.

Ось і все! Ставтеся до своїх «малюків», як до будь-якої нової рослини, регулярно поливаючи, щоб ґрунт був рівномірно вологим, доки вони не приживуться у своєму новому домі та не почнуть добре рости. Шар мульчі навколо основи рослини допоможе зберегти вологість ґрунту.