Як забезпечити свій сад водою: 7 професійних лайфгаків для поливання

Поливання з лійки / © Associated Press

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Спека робить наші газони коричневими, а квіти пониклими.

Gardensi Ilustrated звернулися за експертною порадою щодо того, як адаптувати свою стратегію поливання — і свій сад — для боротьби зі спекотними умовами.

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Одне можна сказати точно: навіть якщо ви не можете повністю відмовитися від шланга, розумне поливання є ключовим. Це не тільки заощадить ваш час і зусилля у вашому саду та створить здоровіші, стійкіші рослини, але й покращить стан планети загалом. Навіть прості зміни у вашому режимі поливання можуть мати велике значення.

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7 найкращих порад щодо поливання вашого саду

Зберігайте дощову воду

Перша порада очевидна: коли йде злива, має сенс зберігати якомога більше води.

Необов’язково захаращувати свій сад потворним чорним пластиком. Правильне розміщення та озеленення допоможуть приховати непривабливі елементи саду, а для зберігання води є чимало гарних варіантів, зокрема баки з оцинкованої сталі або жолоби для води.

Найкраще відводити воду з даху за допомогою водостічних труб та жолобів, оскільки навіть під час зливи відкриті контейнери збиратимуть не так вже й багато.

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Правильно розраховуйте час

Якщо посадити рослини в землю між осінню та весною (пам’ятаючи про морозостійкість), вони зможуть вкоренитися, перш ніж стане надто сухо. Це зменшить потребу поливати ваші насадження.

Якщо ви все-таки поливаєте, робіть це від самого ранку, але якщо це неможливо, найкращим варіантом буде вечір. Поливайте лише вкорінені дерева, кущі та багаторічні рослини під час сильної посухи. Газони поливання не потребують.

​​Поливайте розумно

Використання лійки замість шланга або розбризкувача може бути трохи більш трудомістким, але воно доставить воду туди, куди потрібно. Ви навіть можете зробити невеликі заглиблення в ґрунті навколо рослин, що дозволить воді ненадовго накопичуватися, допомагаючи їй дістатися прямо до коріння.

Поливайте рослини глибоко та повільно — не потроху та часто — і біля основи рослин. Постійна вологість дозволяє їм висихати між поливаннями. Проведіть тест пальцем, якщо відчувається сухість на 5-7 см, тоді полийте рослини.

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Покращте свій ґрунт

Вологоутримувальний ґрунт може значно зменшити навантаження на поливання. Завдяки мульчі з добре перепрілого компосту або гною ваші бордюри зможуть довше утримувати вологу та поживні речовини.

Захистіть контейнери

Рослини в контейнерах природним чином висихають швидше, особливо якщо вони перебувають у пористих теракотових горщиках. Однак їх легше перемістити подалі від яскравого сонячного світла. Хоча будьте обережні, щоб не помістити їх у тінь або під дах, куди не потрапляє дощ. Навіть якщо ґрунт у контейнері має вигляд сухого, поливання може бути не потрібним. Знову ж таки, засуньте палець, якщо нижче поверхні ґрунт вологий, поливати ще не потрібно.

Поводьтеся з ними жорстоко

Молоді рослини та кущі дійсно потребують регулярного поливання, щоб допомогти їм прижитися, але щойно вони це зроблять, ви можете зробити їм послугу, скоротивши графік поливання — якщо не повністю.

Рослини потрібно заохочувати до глибокого вкорінення, стрес допомагає їм шукати воду. Потрібно дозволити їм страждати. Щойно щось пустить коріння, воно перенесе багато посухи.

Змініть свій підхід до садівництва

Рослини, про які 30 років тому ви й подумати не могли б посадити у своєму саду, зараз, імовірно, чудово почуваються Дійсно, багато досвідчених ландшафтних дизайнерів тяжіють до створення сухих садів або до масштабних садінь посухостійких рослин — хоча навіть нові ідеї черпають натхнення з минулого.

Якщо ваш сад постійно сухий, оберіть такі рослини, як лаванда, розмарин та скельна троянда. Вони можуть розумно регулювати продихи або крихітні пори на своєму листі, закриваючись під час посухи, щоб зменшити втрату води, а це означає, що вони краще дають раду зі спекотними посушливими періодами без звичайного в’янення.

Незалежно від того, чи вирішите ви перейти на сухіші насадження, додати функції водозбереження до свого саду чи просто змінити свій режим на більш розумне поливання, ми всі можемо зробити більше, щоб допомогти нашим садам гарно рости, незалежно від погоди.

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