Азалія / © Credits

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У регіонах, де азалія зазвичай добре зимує, вона не потребує особливої ​​уваги в холодну пору року. Проте невелика підготовка перед настанням морозів забезпечить їй додатковий захист, що особливо важливо для нещодавно висаджених рослин.

Ось які поради досвідчених садівників публікує The Spruce. Вони допоможуть вам підготувати азалії до зими, щоб наступного року ваш сад знову зацвів.

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Не вносьте добрива восени

Молоді пагони найбільш вразливі до низьких зимових температур. Якщо на них уже сформувалися бруньки, ви ризикуєте втратити цвітіння наступного літа, тому восени не варто стимулювати появу нових паростків.

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Уникайте внесення добрив після серпня, оскільки це може спровокувати ріст ніжних молодих пагонів, які постраждають від морозів. Зачекайте до весни, коли мине загроза холодів, і тоді внесіть добрива тривалої дії.

Використовуйте мульчу

Мульча слугує своєрідною «ковдрою» для азалій, коренева система яких розташована досить близько до поверхні ґрунту. Що ближче до поверхні, то вразливішою вона є до різких перепадів температур.

Щоб захистити рослини, садівники радять максимально утеплити їхні корені. Особливо це актуально для молодих кущів азалії.

Якщо навколо основи куща насипати шар подрібненої соснової кори або хвої завтовшки 5–8 см, це допоможе захистити поверхневе коріння від холоду, зберегти вологу та підтримати необхідний для азалій слабокислий склад ґрунту.

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Вкрийте молоді кущі мішковиною

Для молодих азалій самого лише мульчування може бути недостатньо. Створення додаткового фізичного бар’єра навколо всієї рослини допоможе захистити її від згубного впливу морозів. Якщо у вас молоді кущі або вони ростуть в особливо холодних місцях, варто вкрити їх мішковиною чи іншою повітропроникною тканиною (не використовуйте поліетилен), коли очікується зниження температури до -4°C або нижче. Використовуйте кілки, щоб укриття не торкалося безпосередньо листя.

Чи варто обрізати азалії взимку

Обрізання чагарників перед зимою може здатися гарною ідеєю, проте утримайтеся від цього щодо азалій, якщо хочете, щоб вони яскраво цвіли влітку.

Ці рослини закладають бруньки для наступного періоду цвітіння ще до настання зими, тому обрізання у цей час може призвести до видалення квітів ще до того, як вони встигнуть розпуститися.

Якщо вам потрібно надати кущам азалії певної форми, краще зачекати до весни. Тоді ви зможете обрізати зайві пагони, уважно стежачи за тим, щоб не зачепити бруньки.

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Рясно полийте перед періодом спокою

Хоча взимку поливання азалій потрібно скоротити, перш ніж вони перейдуть у стан зимового спокою, корисно кілька разів рясно їх зволожити. Це забезпечить необхідний запас вологи, навіть якщо погодні умови будуть сухими.

Не переймайтеся, якщо вже були заморозки: цілком припустимо полити рослини востаннє навіть після того, як температура знизилася.

Забезпечте належний дренаж

Оскільки коріння азалій схильне до гниття, вкрай важливо стежити, щоб воно не перебувало в перезволоженому, холодному та заболоченому ґрунті. Варто перевіряти стан дренажу як перед зимою, так і протягом усього сезону.

Слідкуйте за тим, щоб не було проблем із дренажем, адже рослини не люблять застою води — це може призвести до загнивання коренів.

Захистіть від сильних снігопадів

Більшість азалій добре переносить невеликий сніг, але рясні снігопади можуть стати для них справжнім стресом. Якщо ваші рослини ростуть у контейнерах, занесіть їх до приміщення, коли прогнозують сильний снігопад.

Якщо ж азалії ростуть у відкритому ґрунті, варто вкрити навіть дорослі, добре вкорінені рослини. Встановіть кілки та спорудіть конструкцію на кшталт намету, щоб захистити кущі від холоду та ваги снігу.

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