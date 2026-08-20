Як захистити дім без дорогої сигналізації / © Associated Press

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Кадри з фільмів, де грабіжник годинами майстерно розкриває замок, — радше виняток, ніж правило. Значно частіше зловмисники шукають найпростіший шлях, а саме, незамкнені двері чи вікна, або слабкі конструкції, які можна швидко відкрити.

Тож базова домашня безпека починається не з дорогої сигналізації, а з простого принципу: зробити проникнення складним, помітним і максимально незручним, про це розповіло видання The Washingtom Post.

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Простих кроків для захисту дому

Перевірте двері та вікна. Переконайтеся, що всі зовнішні двері мають надійні врізні замки, а вікна — міцні засуви. Особливу увагу приділіть слабким місцям. Позбудьтеся слабких замків. Звичайні замки на ручках недостатні для зовнішніх дверей. Краще встановити якісні ригельні замки. Посильте розсувні двері. Замки на скляних розсувних дверях часто вважаються слабким місцем. Варто додатково захистити конструкцію від злому чи демонтажу з напрямних. Перевірте самі двері. Порожнисті двері менш міцні, ніж масивні дерев’яні. Якщо конструкція стара чи ненадійна, її заміна може бути ефективнішою за встановлення додаткової сигналізації. Захистіть вікна. Залежно від конструкції їх можна додатково зафіксувати, щоб ускладнити відкривання. Якщо є ризик розбиття скла, допоможуть спеціальні захисні покриття. Не демонструйте цінності. Гроші, коштовності та інші дорогі речі не варто залишати на видноті біля вікон або у місцях, які легко оглянути з вулиці. Не створюйте «сліпі зони». Густі кущі, дерева, паркани чи інші об’єкти, які закривають двері та вікна від поглядів сусідів, можуть зіграти не на вашу користь. Додайте світло. Ліхтарі з датчиками руху можуть стати простим способом привернути увагу до того, хто наближається до будинку. Контролюйте ключі. Якщо ви часто їх губите або забуваєте, можна використовувати спеціальний трекер, щоб швидше знаходити зв’язку.

Безпека — не лише замки

Варто переглянути й страховий поліс. Додаткове покриття на майно може суттєво зменшити фінансові втрати у випадку крадіжки, особливо якщо вдома є дорогі прикраси чи техніка.

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Не менш важливі хороші стосунки із сусідами. Взаємний нагляд за будинками, особливо під час відпусток, може бути ефективнішим за багато технологічних рішень. Якщо ви їдете надовго, попросіть когось забирати пошту та посилки, й час від часу доглядати за подвір’ям. Оселя, яка має покинутий вигляд, привабливіша для зловмисників.

Сигналізація

Не кожному будинку потрібна дорога професійна система. Вона може бути зайвою, якщо оселя вже добре захищена, хтось майже завжди перебуває вдома, сусіди стежать за територією, а цінного майна небагато.

Є й компромісний варіант — система, яку можна встановити самостійно та контролювати зі смартфона. Базовий комплект може коштувати значно дешевше за професійне встановлення. Проте технології працюють лише тоді, коли ними користуються, тож якщо постійні сповіщення дратують, ви забуваєте змінювати батарейки, а сигналізацію регулярно вимикаєте через хибні тривоги, така інвестиція навряд чи виправдана.

Якщо ж ви все-таки обираєте професійну систему, не погоджуйтеся на першу пропозицію. Варто запросити кілька компаній, порівняти комплектацію та ціни, уважно прочитати договір і заздалегідь уточнити умови обслуговування.

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Безпечний дім — це не обов’язково будинок, напханий камерами та датчиками. Часто набагато важливіші міцні замки, закриті вікна, хороше освітлення, відсутність цінностей на видноті та уважні сусіди.

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