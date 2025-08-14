Як захистити лапи вашого собаки від спеки: корисні поради

Як захистити лапи вашого собаки від спеки / © Associated Press

Видання Daily Paws розповіло, що опіки лап — одна з найчастіших літніх травм у собак, але її можна легко уникнути, якщо знати ознаки небезпеки, правила догляду та методи профілактики.

Подушечки лап схожі на маленькі амортизатори, які захищають суглоби та кістки від ударів та забезпечують стабільність навіть на кам’янистій чи слизькій поверхні. Але високі та низькі температури можуть пошкодити цей природний «захист».

Влітку небезпеку становлять розпечений асфальт і пісок.

Взимку — лід, сніг та хімічні реагенти.

Як розпізнати опік лап у собаки

Перший сигнал — зміна поведінки. Зверніть увагу, якщо ваш пес:

почав активно лизати лапи,

кульгає чи уникає ходіння,

реагує болем на дотик до подушечок.

Візуально опік може мати вигляд як зміна кольору подушечок або поява рожевих ділянок під верхнім шаром шкіри.

Перша допомога за опіків

Якщо ви помітили опік:

Охолодіть лапи — занурте їх у прохолодну, але не крижану, воду на кілька хвилин. Для легких ушкоджень достатньо очищати лапи вологою чистою ганчіркою після прогулянок і не допускати потрапляння бруду. За серйозних опіків, набряках, появі гною чи сильному болю негайно звертайтеся до ветеринара. Можливо, знадобляться антибіотики, знеболювальні та спеціальний догляд.

Важливо: не використовуйте людські креми чи мазі без рекомендації ветеринара, адже вони можуть бути токсичними для тварин, особливо якщо пес їх злиже.

Як запобігти опікам лап

Обирайте час прогулянок — вранці чи ввечері, коли поверхня охолола.

Перевіряйте покриття, просто прикладіть руку до асфальту на 5 секунд. Гаряче? Тоді й для собаки небезпечно.

Віддавайте перевагу траві чи ґрунтовим доріжкам.

Використовуйте захисні креми чи спеціальні черевички для собак, це особливо актуально взимку.

Уникайте зон, оброблених хімікатами чи реагентами.

Поради

Влітку тримайте миску з водою при собі, адже перегрів може поєднуватися з опіками лап.

Взимку після прогулянки мийте лапи від солі та хімічних реагентів.

Регулярно оглядайте подушечки лап на наявність тріщин, ран чи сторонніх предметів.

Подушечки лап вашого собаки не менш чутливі, ніж ваша шкіра. Використовуйте прості правила профілактики і ваш улюбленець зможе насолоджуватися прогулянками у будь-яку пору року без шкоди для здоров’я.