Як захистити персикові дерева цієї зими: корисні поради

Як захистити персикові дерева цієї зими / © Associated Press

Реклама

Видання Martha Stewart пояснило, як правильно підготувати персикове дерево до зими, щоб навесні воно прокинулося сильним і дало щедрий врожай. Адже холод, різкі перепади температур і шкідники можуть звести нанівець усю працю садівника.

Захистіть стовбур і крону

Найперше завдання — уберегти дерево від морозів, вітру та гризунів. Основна мета — захистити надземну частину рослини від перепадів температур і холодного вітру. Для цього обгорніть стовбур і крону матеріалом що дихає, наприклад, мішковиною, картоном чи спеціальним агроволокном. Молоді дерева особливо чутливі, тож зв’яжіть гілки разом і обережно нахиліть до землі, поки вони ще гнучкі. Коли температура опуститься нижче нуля, гілки стають ламкими, тоді вже пізно.

Порада: уникайте поліетиленових плівок і герметичних матеріалів, адже вони «задушать» дерево та не дадуть йому дихати.

Реклама

Мульча

Коренева система персика не любить різких перепадів температур, тож обов’язково замульчуйте землю біля стовбура. Перед цим розпушіть ґрунт і добре полийте дерево. Потім укрийте прикореневу зону шаром мульчі товщиною 30–40 см.

Ідеальні матеріали: сухе листя (не з плодових дерев), деревна тріска, торф, солома чи подрібнені гілки.

Якщо у вашому регіоні часто бувають зимові відлиги чи дощі, краще уникайте тирси, адже вона може пріти.

Глибокий полив перед морозами

Восени персикове дерево має «запастися вологою» перед зимовим сном. Полийте його рясно, але обережно — без утворення калюж. Кількість води залежить від віку дерева, типу ґрунту та його вологості. Якщо ґрунт уже достатньо вологий — полив пропустіть. Уникайте надмірного поливу, особливо на важких глинистих ґрунтах, це може призвести до загнивання коріння.

Реклама

Захист від шкідників і хвороб

Найпоширеніші вороги персиків — кучерявість листя і моніліоз (плодова гниль). Обидві хвороби активізуються саме взимку. Після опадання листя обробіть дерево 3%-м розчином бордоської рідини або іншим мідьвмісним препаратом. Ця процедура знищує грибок, який «зимує» на корі. Навесні, перед розпусканням бруньок, оброблення потрібно повторити.

Не забувайте прибирати всі опалі чи підгнилі плоди, адже вони можуть стати джерелом інфекцій.

Лайфгак: щоб уберегти дерево від зайців і гризунів, обгорніть стовбур кількома шарами агроволокна, а зверху — гофрованим картоном. Не затягуйте занадто туго, адже дерево має дихати.

Обрізання

Не поспішайте з обрізанням гілок узимку, робити це варто наприкінці лютого чи навіть у березні. Зимове обрізання може послабити дерево та спровокувати хвороби. Так само не варто вносити добрива до весни, адже вони можуть завчасно пробудити дерево.

Реклама

Догляд за персиковими деревами взимку — це не складність, а турбота, яка сторицею окупиться влітку. Трохи зусиль, кілька шарів захисту та вже за кілька місяців ваш сад потішить рожевим цвітом і щедрим урожаєм.