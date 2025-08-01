Як захистити помідори від шкідників та бурʼянів: простий рецепт натурального засобу для обрискування

Помідори / © ТСН

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Помідори будуть здоровішими та без бур’янів, якщо обприскати їх двома натуральними засобами.

Про те, як зробити домашній засіб для боротьбі з шкідниками та бурʼянами, розповідає Еxpress.co.uk.

Якщо ви вирощуєте помідори у своєму саду цього літа, ви знаєте, як приємно вийти на вулицю, зібрати їх та використовувати під час приготування їжі. Домашні помідори завжди смачніші, коли ви докладаєте зусиль, і завдяки сонцю, яке було цього літа, ви маєте отримати досить вражаючий урожай.

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Але такі речі, як бур’яни та хвороби, можуть врешті-решт зашкодити вашим помідорам, якщо ви не будете обережними. Щоб уникнути того, що це зіпсує вашу важку працю, експерти радять зробити простий спрей, використовуючи кілька основних інгредієнтів, які, ймовірно, вже є у вас у шафі. Фахівці кажуть, що харчова сода та олія чудово підходять для захисту від шкідників та підтримки здоров’я ваших помідорів.

Зараз піковий час збору врожаю для ваших помідорів, тому, якщо ви хочете дати їм додатковий стимул перед збиранням, то цей натуральний засіб ідеально підійде.

Але це не тільки робить ваші помідори здоровішими, але й, очевидно, може покращити їхній смак. Цей простий садівничий лайфхак має кілька переваг, найважливіша з яких полягає в тому, що він змінює pH ґрунту, знижуючи кислотність.

Результатом є зміна хімічного складу ґрунту, яка дає солодші плоди.

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Як зробити ваші рослини помідорів здоровішими

Щоб зробити саморобний спрей для рослин помідорів, який захищатиме від шкідників і триматиме бур’яни подалі, а також потенційно зробить їх солодшими, вам знадобляться:

Одна столова ложка харчової соди

Одна столова ложка олії

Кілька крапель засобу для миття посуду

4,5 л води.

Помістіть все в пляшку та використовуйте рідину для обприскування рослин помідорів кожні кілька днів. Однак будьте обережними, щоб не застосовувати її занадто часто — харчова сода може спричинити накопичення солі, що може негативно вплинути на засвоєння поживних речовин.

Грибкові інфекції частіше з’являються на ваших рослинах помідорів, коли ґрунт навколо них кислий. На щастя, харчова сода може допомогти усунути ріст шкідливих грибків на ваших рослинах.

Це також може діяти як підхожий засіб для знищення бур’янів. Дуже часто можна побачити, як навколо ваших рослин помідорів проростають сходи бур’янів, і харчова сода допоможе. щоб запобігти надмірному розростанню нових бур’янів.

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