Равлик / © Associated Press

Садівник Саймон Акеройд розповів про метод, який звучить майже як лайфгак із минулого століття, проте він і досі актуальний. Його суть проста, а саме, створити для равликів бар’єр, який вони не захочуть або не зможуть подолати.

Це не магія і не гарантія абсолютного захисту, але як частина комплексного догляду за садом — цілком дієва стратегія та головне, безпечна для довкілля.

«Колючий» захист

Уявіть собі колючий дріт, тільки для равликів. Саме так описують цей метод садівники. Що потрібно зробити:

зрізати гілочки рослин із колючками, наприклад, троянд

викласти їх навколо рослини, яку хочете захистити

Це створить щільний «периметр оборони». Равлики та слимаки мають м’яке тіло, тому уникають гострих і травматичних поверхонь. Колючки стають для них природною перешкодою, тож вони просто обирають інший маршрут.

Нюанси

Важливо розуміти, що цей метод не дає 100% гарантії, бо частина равликів уже може бути у ґрунті чи компості, деякі з них здатні долати навіть складні бар’єри, крім того, погодні умови, наприклад, волога чи дощі, можуть впливати на їхню активність.

Тож цей лайфгак варто використовувати у поєднанні з іншими методами захисту.

Актуальність методу

Сучасний догляд за садом дедалі більше рухається у бік екологічності, тобто менше хімії, більше природних рішень. І цей метод ідеально вписується у нову естетику догляду за рослинами, бо він безпечний для ґрунту та комах, доступний, ви робите барʼєр з того, що маєте у саду, простий у реалізації та естетично гарний.

Це той випадок, коли «бабусині методи» раптом стають трендовими.

Равлики, звісно, не зникнуть повністю із вашого саду, однак іноді достатньо трохи змінити підхід і баланс сил вже не на їхню користь. І, можливо, саме такі маленькі рішення роблять сад не просто красивим, а живим і гармонійним.

