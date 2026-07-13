Як захистити сад від слимаків за допомогою звичайної вологої дошки / © Associated Press

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Коли на клумбах з’являються сліди від слимаків і равликів, перша реакція багатьох садівників — шукати радикальні рішення. Проте іноді найефективніші методи виявляються найпростішими.

Садівник Саймон Акеройд радить використовувати природну пастку, яка не потребує спеціальних засобів чи складного догляду. За його словами, достатньо покласти на землю вологу дошку поблизу рослин, які найбільше потерпають від шкідників.

Метод із вологою дошкою

Слимаки та равлики люблять прохолодні, темні та вологі місця. Саме тому дошка стає для них ідеальним укриттям. Уже через певний час велика кількість цих молюсків збирається саме під нею.

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Далі все просто, раз на день потрібно підняти дошку, зібрати слимаків і перенести їх якомога далі від ділянки, де ростуть рослини, які вони можуть пошкодити. Цей спосіб дозволяє контролювати кількість шкідників без використання хімії та зберігати сад дружнім до природи.

Не всі слимаки — вороги

Попри те, що деякі види слимаків можуть завдавати шкоди молодим рослинам, повністю позбавлятися від не варто. Саймон наголошує, що певна кількість слимаків може бути корисною для екосистеми саду. Наприклад, леопардові слимаки відіграють важливу роль у природному балансі, адже допомагають розкладати органічні рештки та є частиною здорового садового середовища.

Догляд за садом не завжди потребує складних рішень. Іноді звичайна волога дошка може стати ефективним інструментом у боротьбі зі слимаками та дозволити захистити ніжні рослини природним способом.

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